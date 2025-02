Sinner, è tutto finito: un vero dramma

Jannik Sinner ormai deve rassegnarsi, non basteranno tutti i suoi successi degli ultimi mesi a cambiare le cose.

Ormai ci siamo, gli ATP di Doha che vedranno coinvolti numerosi top player internazionali, stanno per cominciare anche per Jannik Sinner. Dopo le fatiche di Melbourne, che lo hanno visto trionfare, il ragazzo di San Candido ha preferito prendersi un periodo di riposo per recuperare la forma fisica, rinunciando alla partecipazione agli ATP 500 di Rotterdam. Anche in questa fase le polemiche nei confronti del numero uno al mondo si sono susseguite e hanno portato allo stremo la resistenza di Sinner, che però è stato capace di non rispondere alle critiche. Sta di fatto che tra un paio di mesi il campione dovrà fare i conti, in positivo o in negativo, con la giustizia sportiva e in quel caso i 3 slam vinti negli ultimi tredici mesi non potranno certo fare la differenza.

Per Sinner però le brutte notizie non finiscono qui, perché è finito nell’occhio del ciclone anche il suo canale YouTube. Il New York Times nei giorni scorsi hanno accusato il tennista di aver aperto un nuovo canale social solo per distogliere l’attenzione dal caso Clostebol. Insomma, fuori dal campo non è certo un periodo facile quello di Sinner, che ora dovrà fare i conti anche con le delusioni non direttamente collegate a lui.

Dramma Kalinskaya, fuori da un’altra competizione

Un’altra vicenda che ha ampiamente tenuto banco negli ultimi mesi, è stata sicuramente la liason d’amore tra Jannik Sinner e Anna Kalinskaya. Due percorsi diametralmente opposti che si sono incontrati, lasciati, riavvicinati e sfiorati, proprio come in quel di Doha, dove uno arriva vittorioso e forte della prima posizione nel ranking, mentre l’altra ha dovuto incassare l’ennesima sconfitta. Dopo i flop fisici nelle ultime competizioni, la Kalinskaya ha raggiunto il Qatar con tutte le migliori intenzioni: l’esito però è stato l’opposto delle sue aspettative.

La russa si era prefissata un obiettivo chiaro per questa stagione, ovvero entrare nella top 10 mondiale e tentare la scalata fino al quinto posto. La tennista spagnola Cristina Bucsa però, ha deciso di rovinare la festa alla Kalinskaya, sbattendola fuori dagli Open del Qatar ai trentaduesimi di finale: peraltro da 116a nel ranking WTA. A questo punto si può parlare di crisi profonda per la tennista ventiseienne, che oltre alla sua storia con Jannik Sinner ha visto terminare uno dei tornei su cui contava di più. Lo stato mentale e psicologico della numero 18 al mondo deve ancora trovare l’equilibrio giusto.