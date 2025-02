Notizia terribile, è morto: “Non ti dimenticheremo mai”

Il triste comunicato ha lasciato tutti a bocca aperta. Ci ha lasciati un ragazzo che non è riuscito a vincere la sua battaglia contro un male incurabile, alla giovane età di 37 anni: mondo dello sport in lutto.

Nonostante la notizia che fosse malato già si era sparsa nei mesi scorsi, nessuno era preparato alla terribile notizia che ha scosso il mondo dello sport nella giornata del 9 febbraio. Un annuncio comunque inatteso e che ha sottolineato il vuoto incolmabile lasciato dal ragazzo, oltre all’immenso dolore dei familiari e degli amici più stretti.

In certi casi è difficile trovare una giustificazione, come se la morte poi ne avesse, ma quando ad andarsene è un giovane sportivo le cose cambiano e ci mettono davanti al crudele cinismo della vita. Manuel ha lottato per lunghi mesi contro una brutta malattia, tuttavia fu solo un anno fa che lo abbiamo visto competere nella finale disputata a Terni, poi persa dopo un grande match.

Tennistavolo in lutto, morto Manuel Moncada

Atleta di talento e grande passione, Moncada ha militato in numerose società, sia in Sicilia che oltre i confini regionali, vestendo le maglie di club prestigiosi come Tennistavolo Arpino, Tennistavolo Salento, Circolo Etneo, Top Spin Messina, VI.GA.RO. Siracusa e Città di Siracusa. Ha sempre giocato con determinazione nelle competizioni nazionali, spaziando dalla Serie B2 fino alla A2. Tra i suoi successi più importanti si ricorda la vittoria nel torneo nazionale “Rosso” del PalaValenti di Firenze nel novembre 2016, dove si impose nel Top 121/452 battendo in finale Lusiano Perez. Solo pochi giorni fa, il 3 febbraio 2024, aveva conquistato il secondo posto nel torneo nazionale di terza categoria a Terni, dimostrando ancora una volta il suo talento e la sua voglia di competere.

Parallelamente alla sua carriera sportiva, Manuel era il titolare del Glam Café a Siracusa, punto di riferimento per amici e appassionati. In questa stagione era tornato a giocare per il VI.GA.RO. Siracusa, con la speranza di superare i problemi di salute e tornare in campo, pronto a dare il suo prezioso contributo alla squadra. Purtroppo, il destino ha interrotto il suo percorso troppo presto. Ieri, 11 febbraio, si sono tenuti i funerali nella chiesa di Sant’Antonio da Padova, dove una nutrita folla si è mossa per rendere omaggio a un ragazzo che è volato via troppo presto.In tutte le nostre componenti, siamo profondamente addolorati dalla notizia della scomparsa di Manuel Moncada e ci stringiamo attorno ai familiari, esprimendo le più sentite condoglianze – è quanto si legge nel comunicato della Top Spin Messina.