“Scontri verbali”: è già Leclerc contro Hamilton

La notizia di Hamilton in Ferrari ha tento banco per tutto l’inverno, non solo per il prestigio del pilota. Un campione del genere, si sa, non è mai facile da gestire e alla Rossa di Maranello già si parla di scontri interni.

Il mondo della Formula 1 ha accolto l’arrivo di Hamilton in Ferrari nelle maniere più disparate, tra chi lo ritiene solo una mossa di marketing e chi invece prevede il suo ingaggio come un flop annunciato. Alla scuderia di Maranello sono tutti convinti che il pilota britannico possa fare la differenza in questa stagione ormai alle porte, come un nutrito numero di sostenitori del Cavallino Rampante.

Su Leclerc non c’è bisogno di dire molto, lo conosciamo tutti e sappiamo che il suo carattere a volte può risultare un po’ troppo invadente, al di là delle conclamate qualità come pilota. Avere due “maschi alfa” all’interno della scuderia potrebbe portare anche a inconvenienti e non è così improbabile fare una paragone con la coppia Prost-Senna che negli anni ’80 si ritrovò a convivere nella stessa scuderia, ovvero la McLaren. Se il grande valore sportivo dei due porterà la Ferrari nuovamente alla vittoria, sarà solo il tempo a dircelo, intanto però c’è chi ha messo in guardia la scuderia di Maranello.

Leclerc-Hamilton, Montoya avverte: “Leclerc è troppo insistente”

A commentare l’arrivo di Hamilton in Ferrari si è aggiunto anche l’ex pilota Montoya, il quale vede in Charles Leclerc un possibile ostacolo per la serenità dei rapporti nel box Ferrari. Il pilota monegasco non sarebbe nuovo a commenti negativi espressi pubblicamente e se Carlos Sainz ha avuto modo di constatare la cosa e di digerirla più volte, non sarà certo uguale con Lewis Hamilton. Durante il podcast MontoyAs, l’ex pilota ha sottolineato come la Ferrari possa andare incontro a frizioni interne che potrebbero compromettere l’intera stagione 2025.

Leclerc insomma dovrà stare molto attento ad esternare le proprie insoddisfazioni, se ce ne saranno: “La Ferrari sta facendo un grande sforzo per essere in grado di ottenere il massimo da Lewis. Vedono l’opportunità di tornare a essere campioni del mondo piloti con Hamilton e Leclerc deve essere intelligente. Deve giocare bene questa partita, deve stare al gioco di Lewis e non andare contro di lui perché, invece, Charles ha spesso la tendenza a diventare super insistente con la squadra, quando le cose non gli vanno bene”. Ovviamente speriamo tutti che il rapporto tra i due sia rose e fiori…