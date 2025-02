Sinner, Djokovic ci ricasca: lo ha ammesso

Tra Sinner e Djokovic c’è sempre stato un rapporto particolare, sia dal punto di vista professionale che personale. Il serbo è caduto nuovamente nella tentazione e lo ha dichiarato lui stesso.

Grazie allo smaltimento dell’infortunio alla coscia, Nole Djokovic sarà presente agli ATP di Doha per tentare di conquistare il centesimo titolo in carriera. Il serbo si era fermato agli Australian Open, cedendo di fatto il pass per la finale di Melbourne a Zverev, poi uscito sconfitto contro un insuperabile Jannik Sinner. L’ex numero uno del mondo sarà quindi della partita insieme al suo storico coach Andy Murray, il quale avrà l’arduo compito di mantenere i nervi del suo tennista ben saldi fino all’obiettivo finale.

Voglio il titolo numero 100 – aveva dichiarato Djokovic nei giorni scorsi, lanciando un chiaro messaggio ai “giovanotti” che attualmente guidano il ranking rispettivamente al primo, secondo e terzo posto. Sinner, Zverev e Alcaraz, quest’ultimo eliminato da Nole a Melbourne, dovranno fare i conti con un mostro sacro del calibro di Djokovic che non ha la minima intenzione di cedere il passo a 37 anni suonati. Gli ATP del Qatar si preannunciano frizzanti e dall’alto tasso tecnico in campo, tuttavia il tennista ha deciso di tentare un approccio mediatico per destabilizzare i suoi avversari.

Novak Djokovic non ci sta: “Potevo vincere”

La storia indubbiamente non si fa con i se, tantomeno con i ma, tuttavia Novak Djokovic è tornato a parlare del suo percorso agli Asutralian Open, oltre che del suo futuro in quel di Doha tra pochi giorni. Fermato dall’infortunio alla coscia, il serbo stava ben figurando contro Zverev in semifinale: il risultato del primo set infatti si è chiuso 7-6 per il tedesco. Secondo l’ex numero uno però, senza quell’intoppo avrebbe potuto battere persino Sinner in finale: “Con il livello espresso nel quarto di finale contro Alcaraz agli Australian Open, credo che avrei avuto una grande possibilità con Zverev in semifinale e, se fossi rimasto in salute, anche contro Sinner in finale”.

Insomma, gli AO avrebbero potuto regalare un finale diverso, poi Djokovic non si è risparmiato in vista del torneo in Qatar e oltre a promettere la conquista del centesimo titolo, si è infine concentrato su Sinner e Alcaraz e sulla loro rivalità ormai nota: “Stanno dando vita a una nuova rivalità. Io, Rafael Nadal, Roger Federer abbiamo dominato il tennis negli ultimi 15-20 anni. Non parlo solo di risultati, ma anche di tutti gli altri aspetti che un campione deve avere: come quello di essere un ambasciatore e il leader del tennis. Se parliamo di carisma, Alcaraz si è sempre distinto er essere sempre corretto e gentile”.