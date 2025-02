Il dramma del campione: “Ho due tumori”

La notizia giunge terribile e inaspettata per il campione, dopo che il cancro ha già portato via numerosi sportivi negli ultimi anni. L’annuncio ha lasciato tutti sotto choc, ma lo sportivo continuerà a lavorare.

Numerose sono le testimonianze di celebri protagonisti dello sport che hanno dovuto affrontare la battaglia contro il cancro. Ad esempio, nell’agosto dello scorso anno, Sven-Göran Eriksson si è spento a causa di un tumore al pancreas. Il dato allarmante è che nel 2024, solo in Italia, sono stimate 390.100 nuove diagnosi di tumore: 214.500 negli uomini e 175.600 nelle donne. Entrando nell’ambito della Formula 1, Rubens Barrichello fu colpito nel 2018 da un tumore al collo, riuscendo però a sconfiggerlo nonostante un’alta probabilità contraria, poi c’è stata la recente notizia riguardante Eddie Jordan.

L’elenco di atleti che hanno dovuto affrontare questa difficile prova è lungo: oltre a Barrichello, ricordiamo anche la tennista Francesca Schiavone, la pallavolista Eleonora Lo Bianco, e i ciclisti Ivan Basso e Lance Armstrong. Nonostante la gravità della malattia, esistono anche storie di speranza e rinascita, poiché molti di loro hanno affrontato la sfida più ardua della loro vita e ne sono usciti vittoriosi, dimostrando una forza straordinaria. Tuttavia, negli ultimi giorni è emerso un nuovo caso drammatico, rivelato dallo stesso campione con un messaggio pubblico nel quale emerge tutta l’importanza di fare prevenzione e di prendersi cura del proprio corpo continuamente.

Choc nella Boxe, Gallagher ha due tumori

L’annuncio è stato scioccante e improvviso per molti sostenitori di uno sport che per antonomasia rappresenta simbolicamente le battaglie della vita. Il famoso manager di pugilato, cha annovera tra i suoi assistiti ben 6 campioni del mondo, ha rivelato di avere due tumori molto gravi. Entrambi al quarto stadio, i due mali hanno coinvolto il fegato e l’intestino, generando metastasi in tutto il corpo ed emergendo silenziosamente, senza provocare chissà quali sintomi nel campione. La scoperta ha lasciato tutti di stucco e l’annuncio pubblico fatto da Gallagher ha accolto numerosi messaggi di supporto e vicinanza da parte di sportivi e sostenitori affezionati.

Nonostante la malattia, Gallagher trova nella boxe un supporto ineguagliabile, come dichiarato da lui stesso sui propri canali: “So che in questo momento devo dare priorità alla mia salute, ma la boxe mi sta dando quel pizzico di evasione di cui ho bisogno in questo momento. Mentre affronto la mia battaglia, stare con un team incredibile di pugili mi sta aiutando a continuare a fare ciò che amo e ho sempre amato”. Gallagher poi ha spinto su un tasto molto importante, invitando tutti a prestare sempre attenzione anche al minimo segnale di allarme: “Io non ho mai avuto sintomi importanti, quindi se sentite che qualcosa non va, non importa quanto piccolo, per favore non rimandate: per favore andate a farvi controllare, perché potrebbe salvarvi la vita”.