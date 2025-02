Inzaghi, doccia fredda! Il rischio diventa concreto

Non è ancora tempo delle tanto attese buone notizie per l’Inter e per Simone Inzaghi. Anche l’ultimo allenamento non ha portato le novità sperate, ovvero il rientro in gruppo di Marcus Thuram, che ha proseguito con il suo lavoro a parte seppure ad un ritmo decisamente più sostenuto rispetto ai giorni scorsi.



Segnali quindi confortanti, anche se il tecnico interista avrebbe realisticamente sperato di avere a disposizione il suo numero 9 per più di un solo giorno antecedente al big match di Torino.

Del resto Thuram è stato l’unico effettivo della rosa interista ad avere svolto un lavoro personalizzato, visto che anche Arnautovic è rientrato in gruppo dopo l’affaticamento che lo aveva visto suo malgrado protagonista nel corso di questa settimana dopo la rete decisiva realizzata contro la Fiorentina.



Una decisione definitiva da parte di Inzaghi verrà presa solo nell’immediatezza della sfida, anche perchè il reparto avanzato non è l’unico ad agitare le ore di vigilia del tecnico interista.

Se la formazione è sostanzialmente fatta per tutto il resto dell’undici, un vero dubbio risiede nel reparto arretrato. Le possibilità in contesa sono quella di confermare l’ottimo Acerbi ammirato lunedì sera anche se reduce da due mesi di stop, oppure quella di dare fiducia a De Vrij che ha brillantemente sostituito il centrale italiano in questa prima parte della stagione.

Per il resto sarà l’undici della grandi occasioni: è una notta da non fallire, e l’Inter non ha nessuna intenzione di chiudere la settimana con qualsiasi genere di rimpianto.