Schumacher, la rivelazione choc: c’è una minaccia terribile

“Esauriremo tutte le possibilità legali a nostra disposizione. Non sappiamo dove si trovi il disco rigido mancante”

Non c’è davvero pace per Michael Schumacher, una delle Leggende della Formula 1. Delle condizioni di salute del tedesco non si hanno più notizie certe – al netto di qualche indiscrezione – più o meno dal tragico incidente sulle alpi francesi, a Meribel.

9 dicembre 2023, una data purtroppo indelebile per i tifosi della Ferrari e, in generale, per tutti gli amanti di questo sport. Ma indelebile è anche il ricordo del pilota sette volte campione del mondo, di cui cinque al volante della ‘Rossa’.

Sui social, in particolare su X, ogni giorno compaiono commenti e post che ricordano omaggiano la figura di Schumacher, campione anzi fuoriclasse delle quattroruote nonché mito ed esempio per tante generazioni dopo la sua. E non solo di piloti.

Ecco alcuni degli ultimi tweet raccolti da Sportitalia.it, compreso quello dell’account ufficiale della Formula 1:

On this day in 1996 the Ferrari era begins… #KeepFightingMichael pic.twitter.com/BSVKUjvvfp

The only drivers with over 100 podiums with one constructor:

Lewis Hamilton – 153 with Mercedes

Michael Schumacher – 116 with Ferrari

Max Verstappen – 112 with Red Bull

The Big Three. pic.twitter.com/h8ZNg82nDD

— Daniel Valente 🏎️ (@F1GuyDan) February 15, 2025