Sorpasso a Sinner, c’è la data: tifosi gelati

A pochi giorni dagli ATP di Doha, Jannik Sinner guarda tutti dall’alto del suo primato nel ranking internazionale. Tuttavia si sta avvicinando il possibile sorpasso da parte di uno dei suoi principali inseguitori e il patteggiamento con la WADA può facilitare le cose.

Nonostante il primato, per raggiungere il record stabilito da Djokovic deve passare ancora molto tempo. Con 36 settimane da primo del ranking ATP, Sinner è costretto a vedere il serbo al comando di questa speciale classifica: Nole infatti è stato al comando per ben 428 settimane. Certo, bisognerà fare i dovuti paragoni quando l’altoatesino raggiungerà le fasi finali della sua carriera, ma i presupposti per entrare nell’Olimpo del tennis ci sono tutti.

Grazie alla vittoria di Melbourne, proprio ai danni del suo primo inseguitore Zverev, Sinner ha consolidato il suo primato. Nelle ultime settimane Alcaraz ha mangiato dei punti importanti vincendo a Rotterdam, mentre Zverev, che comunque ha accumulato 100 punti, non è andato oltre i quarti di finale agli Open di Buenos Aires. L’ultima classifica ufficiale vede quindi Sinner a quota 11.330, con 3.195 punti di vantaggio su Zverev e 3920 sullo spagnolo Alcaraz. E’ proprio quest’ultimo a detenere il risultato di 36 settimane in vetta alla classifica e i due sono pronti a darsi battaglia, ma occhio a Zverev.

Annata difficile per Sinner, sorpasso annunciato

A Doha il tennista italiano avrebbe matematicamente raggiunto la settimana 37 come numero uno al mondo, infrangendo così il record di Alcaraz e mettendo ancora più pepe nella sana rivalità tra i due. Tuttavia con il nuovo stop concordato insieme alla WADA, che vedrà Sinner fermo per tre mesi, i due inseguitori potranno accorciare significativamente le distanze. Secondo il Corriere dello Sport però, il pericolo maggiore per Sinner è rappresentato da Zverev perché il tedesco potrebbe sfruttare Wimbledon e gli US Open per colmare il gap con l’altoateisno, oltre agli altri tornei di qui all’estate. Di mezzo infatti ci sono altre competizioni per racimolare punti e, con Sinner fuori dai giochi, il primato può essere messo ancora di più in discussione.

In attesa del rientro in campo, Sinner sarà costretto a saltare due tornei importanti in termini di punti, come gli Indian Wells, competizione in cui lo scorso anno non andò oltre la semifinale. Poi saranno i Miami Open ad essere orfani del campione italiano. Questo 2025 potrebbe regalare grandi sorprese e, purtroppo, è stato così anche in ambito disciplinare. Per Sinner infatti, dopo il patteggiamento per il caso Clostebol, non saranno poche le gare cui sarà costretto ad assistere dalla TV. Durante i tre mesi di stop, Jannik Sinner perderà diversi punti nel ranking ATP: 1000 punti del Masters di Miami, 400 punti conquistati con la semifinale di Montecarlo e altri 200 dei quarti di finale di Madrid. Al termine della sospensione, il suo punteggio scenderà a 9.730 punti. Per superarlo nel ranking, Alexander Zverev dovrà accumulare 2.545 punti entro la conclusione del Masters 1000 di Madrid. Carlos Alcaraz, invece, avrà bisogno di 3.720 punti per riconquistare la prima posizione mondiale.