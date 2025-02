L’infortunio ferma il top player: il comunicato ufficiale

Grave problema fisico per uno dei pilastri della squadra. Salterà anche il derby: ecco tutti i dettagli

Nello sport gli infortuni sono all’ordine del giorno. In particolare quelli di tipo muscolare, considerato che oggi si gioca molto di più e con un’intensità maggiore che non può che stressare ulteriormente i corpi degli atleti.

Barcellona, Kevin Punter ko

Non sono pochi nemmeno quelli traumatici, che possono essere causati da uno scontro di gioco con un avversario o anche da un semplice movimento innaturale, cioè senza interventi esterni.

Un po’ muscolare e un po’ traumatico è l’infortunio di cui è nuovamente ‘vittima’ uno dei pilastri della squadra di basket del Barcellona. Parliamo di Kevin Punter, statunitense naturalizzato in Catalogna dal 2024.

Grave problema alla spalla sinistra: “Out 3 settimane”

Come recita il comunicato ufficiale del Barça Basket, “gli esami effettuati hanno confermato che Kevin Punter ha sofferto”, nei quarti di Coppa del Re persi contro il Tenerife, “di una riacutizzazione della tendinopatia del bicipite della spalla sinistra”.

[COMUNICAT MÈDIC] Les proves realitzades han confirmat que 𝐊𝐞𝐯𝐢𝐧 𝐏𝐮𝐧𝐭𝐞𝐫 va patir, a la Copa del Rei, una reagudització de la seva tendinopatia del bíceps de l’espatlla esquerra. Realizarà un tractament conservador i el temps de baixa aproximat és de tres setmanes.… pic.twitter.com/aYn57EHQTD — Barça Basket (@FCBbasket) February 15, 2025

La guardia del bronx “sarà sottoposta a un trattamento conservativo e il tempo di recupero approssimativo è di tre settimane“.

Cos’è la tendinopatia del bicipite della spalla

Come riportano i siti specializzati in materia, la tendinopatia del cosiddetto capo lungo del bicipite brachiale è un importante nonché comune causa di dolore alla spalla.

È quasi sempre presente in associazione alle patologie della cuffia dei rotatori e in quei soggetti, come riporta ‘Streamed’,

“che svolgono movimenti over-head a causa dei microtraumi ripetuti in abduzione e rotazione esterna”. Insomma, si tratta di un problema piuttosto serio che può colpire principalmente i giocatori di basket.

Salta il Clasico col Real Madrid

Punter dovrebbe tornare a disposizione il primo marzo, in tempo per la gara di campionato contro il Breogan fissata per il 2. Salterà invece la sfida della sfida, vale a dire il Clasico col Real Madrid in programma il prossimo 27 febbraio.

Per il Barcellona sarà ovviamente un’assenza pesante, visto che il quasi 32enne è il miglior realizzatore dei blaugrana in EuroLeague, con 16,5 punti di media, 3,2 assist e 2,2 rimbalzi.