Alcaraz infierisce su Sinner: ha esagerato

La squalifica di Sinner ha lasciato la strada spianata ai suoi inseguitori e quel che è certo è che Alcaraz guadagnerà dei punti sul numero uno al mondo. Lo spagnolo vuole arrivare fino in fondo e sfrutterà l’assenza del rivale.

I pareri in seguito al patteggiamento con la WADA sono discordanti, con chi ha preso le sue difese ritenendo la pena di 3 mesi troppo esagerata e chi, al contrario, ha rilevato un trattamento di favore per Sinner, in quanto numero uno del ranking. Con lo stop decretato dopo l’accordo il tennista di San Candido vedrà inevitabilmente assottigliata la distanza tra lui e i suoi principali inseguitori, come Alcaraz e Zverev, perché non solo i rivali guadagneranno punti, ma Sinner ne perderà parecchi.

Degli oltre 11.000 punti attuali l’altoatesino rientrerà in gioco quando ne conterà solo 9.730. In questi 3 mesi di stop perderà i 1000 punti di Miami, 400 punti della semifinale di Montecarlo e 200 dei quarti di finale a Madrid, senza contare che poi bisognerà vedere come avrà retto l’impatto dopo il suo rientro a maggio. Di certo, se sul piatto della bilancia consideriamo i possibili 12 mesi di squalifica nel caso in cui non avesse patteggiato, per Sinner l’accordo con la WADA è stata forse la scelta migliore. Scelta di cui ovviamente potranno giovare Alcaraz, a Doha, e Zverev a Rio De Janeiro.

Stop Sinner, Alcaraz: “Punterò al numero uno”

A Doha il clima ha preso subito tinte surreali, con le gigantografie di Sinner ancora appese per tutta la città, mentre la maggioranza dei tennisti ha evitato di esprimersi sull’accaduto, quasi in segno di rispetto. Era però inevitabile che i cronisti incentrassero le loro domande su Sinner ma Alcaraz, tra gli altri, si è limitato a poche parole al riguardo. Ho poco da dire. Che ci sia o no (Sinner, ndr), a noi non cambia nulla – ha dichiarato lo spagnolo a poche ore dall’apertura del torneo, lasciando intendere un’indifferenza probabilmente di facciata.

Per Alcaraz l’assenza del suo rivale e amico è una grande occasione, lo dice la matematica, oltre ovviamente alle indiscusse qualità del campione che ha appena portato a casa gli ATP di Rotterdam. L’ex numero uno al mondo vuole tornare a comandare la classifica, su questo ci sono pochi dubbi: “Rimaniamo concentrati su di noi e sui nostri obiettivi. Il numero uno è sempre un traguardo a cui aspiro. Certo, l’assenza di Jannik può aprire opportunità, ma sono concentrato sul mio percorso. Voglio vincere almeno uno Slam tra i tre che restano quest’anno, e lottare nei Masters 1000. Ogni torneo è importante, cercherò di conquistare quanti più titoli possibile. Se potrò ripetermi a Wimbledon, al Roland Garros o allo US Open, sarò felice. Magari potrei fare ancora meglio”.