ESCLUSIVA SI Lo Monaco attacca Ibrahimovic: “Non ci si inventa dirigenti dall’oggi al domani”

Il dirigente Pietro Lo Monaco, dagli studi di Sportitalia, ha parlato duramente delle responsabilità del Milan, inteso come società, nei risultati deludenti di questa stagione. A partire da Ibrahimovic, senior advisor di Red Bird.

Ecco le sue parole: “Ibrahimovic? Non si può, dall’oggi al domani, svestire panni di grande calciatore e vestire quelli di un dirigente di una grande squadra. Dall’oggi al domani non ci si inventa direttori. Serve esperienza, non la si inventa, altrimenti si pensa che il calcio è una cosa irrisoria, al Milan succede di tutto e di più. La concessione di andare ad un funerale dal Milan a Conceicao non sta né in cielo né in terra. Il calciatore che si tinge i capelli di rosa e fa simulazione come quella non è ammissibile, uno non può andare a briglia sciolta”.