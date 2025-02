Milan, l’annuncio di Moncada sul riscatto di Joao Felix. Poi su Gimenez: “Abbiamo dovuto litigare per lui…”

Il Milan si appresta ad affrontare il Feyenoord, nella sfida che vale una stagione sia per i rossoneri che per il loro tecnico, Sergio Conceicao: in palio c’è la qualificazione agli ottavi di Champions League dopo l’1-0 per gli olandesi dell’andata. Nel corso del prepartita il capo scouting del Diavolo, Geoffrey Moncada, ha parlato a Sky Sport: “Siamo contenti, abbiamo sbagliato la prima partita, il primo tempo diciamo, oggi siamo a Milano, siamo offensivi, dobbiamo fare due gol e sono fiducioso”.

Milan, l’annuncio di Moncada sul riscatto di Joao Felix

Poi sulle difficoltà di portare a Milano Santiago Gimenez, strappato proprio al Feyenoord: “Lo conosciamo da tanti anni, abbiamo lavorato anche con il suo procuratore. E’ stato molto difficile prelevarlo dal Feyenoord, abbiamo dovuto litigare un po’ per lui, stasera deve fare il suo lavoro, speriamo faccia una grande partita”.

Infine su Joao Felix e sulla possibilità che possa rimanere al Milan anche dopo il termine di questa stagione : “Ci mancava un giocatore di creatività in questa squadra, siamo molto contenti di quello che sta facendo. Per il futuro dipende da lui e da noi, vediamo alla fine del mercato, ci ha portato qualcosa di importante”.

Milan-Feyenoord, le formazioni ufficiali

Intanto il Milan si gioca l’accesso agli ottavi di Champions League contro il Feyenoord, a San Siro. Il tecnico Sergio Conceicao sceglie una formazione a trazione anteriore, con l’inedita esclusione di Fofana in mediana ed i “Fantastici 4” davanti.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Thiaw, Pavlovic, Theo Hernandez; Musah, Reijnders; Pulisic, Joao Felix, Leao; Gimenez. A disp. Sportiello, Torriani, Chukwueze, Tomori, Fofana, Bartesaghi, Terracciano, Gabbia, Camarda, Abraham. All. Sergio Conceiçao.

FEYENOORD (4-3-3): Wellenreuther; Read, Beelen, Hancko, Smal; Milambo, Moder, Bueno; Hadj Moussa, Redmond, Paixao. A disp. Andreev, Ka, Stengs, Ivanusec, Carranza, Mitchell, ‘T Zand, Osman, Van den Elshout, Giersthove, Sliti. All. Pascal Bosschaart.