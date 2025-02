Mistero Schumacher, cosa è successo

A distanza di anni dall’incidente, di Michael Schumacher sappiamo poco e niente. La famiglia ha chiuso le porte ad ogni interferenza esterna, ma cosa c’è dietro a questa segretezza?

Il 29 dicembre 2013, Michael Schumacher, sette volte campione del mondo di Formula 1, è stato vittima di un grave incidente sugli sci mentre si trovava a Méribel, nelle Alpi francesi. Durante una discesa fuoripista, l’ex pilota della Ferrari ha impattato violentemente contro una roccia, riportando un trauma cranico severo nonostante indossasse il casco protettivo. L’impatto ha causato una grave lesione cerebrale, rendendo necessario un immediato intervento di emergenza. Trasportato d’urgenza all’ospedale di Grenoble, Schumacher è stato sottoposto a un delicato intervento neurochirurgico e posto in coma farmacologico per ridurre la pressione intracranica.

L’evoluzione del suo quadro clinico è stata caratterizzata da una lunga fase di riablitazione e da un rigoroso riserbo da parte della famiglia, che ha sempre limitato la diffusione di informazioni sulle sue condizioni. Dopo mesi di terapia intensiva, Schumacher è stato trasferito presso la sua residenza in Svizzera, dove continua a ricevere cure specialistiche. L’incidente ha rappresentato un drammatico epilogo per la carriera di uno dei piloti più iconici della storia della Formula 1, suscitando un’ondata di commozione e solidarietà nel mondo dello sport e tra i suoi milioni di tifosi.

Incidente Schumacher, parla il suo avvocato

Sono ormai passati dodici anni da quel tragico incidente e Schumacher ha visto i suoi figli crescere andare avanti: Mick ha proseguito sulle orme del padre, mentre Gina Maria ha messo su famiglia. Sono stati veramente in pochi ad entrare nell’intimità del pilota in questi anni, come ad esempio Jean Todt, il quale tempo fa dichiarò di aver assistito a un gran premio insieme al suo amico Schumi. Tuttavia non emergono informazioni sullo stato di salute dell’ex pilota e per molti questo riserbo appare più come un mistero, che come una semplice tutela della privacy.

A dirimere la questione è intervenuto il legale Felix Damm, incaricato di curare i rapporti della famiglia Schumacher con i media: “Abbiamo valutato se un rapporto finale sulla salute di Michael potesse essere la strada giusta per farlo. Ma la cosa non sarebbe finita lì, anzi ciò ci avrebbe costretto a costanti aggiornamenti sulle sue condizioni perché non sei tu a decidere quando l’attenzione dei media sulla vicenda calerà. A quel punto avremmo dato agio affinché uno, due, tre mesi o anche anni dopo il comunicato tornassero a chiedersi: ‘E come appare adesso?’. E nel caso in cui avessimo voluto agire contro le speculazioni ci saremmo nuovamente andati a scontrate con il tema dell’autodivulgazione volontaria”.