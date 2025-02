Oltre il danno, la beffa: lo sfottò social del Feyenoord dopo aver eliminato il Milan

Serata amara per il Milan e per il calcio italiano: l’eliminazione dei rossoneri dalla Champions League fa male per come è arrivata, con l’iniziale vantaggio firmato da Gimenez che aveva fatto illudere San Siro. Al termine della sfida, arriva il verdetto più duro da digerire: l’avventura nella massima competizione europea della squadra di Sergio Conceicao è finita in virtù dell’1-1 del Meazza, dopo lo 0-1 dell’andata.

Al fischio finale poi anche la beffa social: il Feyenoord, dal proprio account ufficiale su X, ha infatti postato con evidente ironia un’emoji che raffigura il tipico gesto con il quale vengono identificati gli italiani all’estero (quello delle dita che si uniscono al pollice), come si vede dalla foto qui sotto. Un autentico sfottò, per celebrare la vittoria.

Le parole di Conceicao dopo la sconfitta

Il tecnico del Milan, Sergio Conceicao ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida contro il Feyenoord, che ha decretato l’estromissione dei rossoneri dalla Champions League: “La delusione è grande, siamo tutti arrabbiati, sapevamo di essere i più forti, abbiamo sbagliato qualcosina a Rotterdam. Abbiamo preparato questa partita per vincerla, non si vedeva il modo per loro di arrivare alla nostra porta, abbiamo sbagliato il secondo gol in diverse occasioni. Di colpe ne abbiamo anche noi, adesso pensiamo alla prossima partita. L’episodio di Theo ha cambiato la partita, perché fino ad allora non avevano fatto un tiro”.