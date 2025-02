Batosta Musetti, tifosi impietriti

Con l’assenza di Sinner, Lorenzo Musetti è il tennista italiano meglio piazzato nel ranking ATP. L’assalto alla top 10 mondiale però dovrà attendere, perché l’annuncio ha stravolto i piani del numero 17.

Durante gli Australian Open, Lorenzo Musetti ha dato prova della sua tenacia e delle sue qualità tecniche, questo è fuor di dubbio. Nel primo turno è stato protagonista di un acceso derby tutto italiano contro Matteo Arnaldi, uscendo vincitore dopo una battaglia estenuante durata oltre quattro ore. Il match, portato a casa con il punteggio di 7-6^(4), 4-6, 7-6^(5), 6-3, ha evidenziato la straordinaria resistenza fisica e mentale di Musetti, che nonostante alcuni problemi di crampi è riuscito a mantenere lucidità nei momenti chiave, imponendosi nei tie-break e gestendo al meglio le fasi cruciali dell’incontro.

Eliminato dagli AO di fronte ai potenti servizi di Ben Shelton, Musetti ha cominciato bene anche negli ATP 250 di Buenos Aires. Al secondo turno, ha affrontato il francese Corentin Moutet, dominando l’incontro con un netto 6-2, 6-3, ma poi il numero 17 del ranking ha subito una battuta d’arresto per problemi fisici. Costretto ad abbandonare il torneo argentino ai quarti di finale, Musetti ce l’ha messa tutta pur di prender parte a un altro prestigioso torneo del Sud America: gli Open di Rio de Janeiro.

Musetti non ce la fa, forfait a Rio

Brutte notizie per il carrarese e per i suoi fan. L’infortunio rimediato in Argentina al soleo della gamba destra fatica a riassorbirsi, motivo per cui Musetti ha spiazzato tutti con un annuncio sui suoi profili social. Non giunge totalmente inaspettata la notizia del forfait, poiché era difficile immaginare un recupero lampo in soli quattro giorni dai quarti di finale di Buenos Aires, ora però è ufficiale: Musetti salterà gli Open di Rio. Il ventiduenne dovrà rimandare l’ascesa verso la top 10 mondiale e non disputerà i sedicesimi contro Barrios Vera, avversario che sulla carta è di molto inferiore all’italiano.

A comunicarlo è stato lo stesso tennista sui propri profili social, mostrando tutto il dispiacere verso i suoi fan. Ciao a tutti. Purtroppo devo informarvi che non potrò giocare il torneo di Rio – si legge in un post – Gli esami medici che ho effettuato questa mattina hanno confermato che l’infortunio riportato a Buenos Aires è ancora presente. Mi dispiace tanto perché amo giocare in Brasile, soprattutto a Rio. Un grande abbraccio a tutti, soprattutto ai miei fan. L’obiettivo di Musetti è quello di recuperare per il torneo di Acapulco, in programma il 24 febbraio, oppure di rimandare l’appuntamento direttamente al 5 marzo, quando si disputeranno gli Indian Wells.