Criscitiello: “Disastro Milan, giusto che vada a casa. Conceicao non all’altezza”

Serata nera per il Milan di Sergio Conceicao, che dopo un deludente pareggio contro il Feyenoord ed a seguito al ko del match d’andata in Olanda, saluta anzitempo la Champions League.

Il direttore di Sportitalia, Michele Criscitiello, ha parlato dei rossoneri, spiegando che l’eliminazione è stata giusta per quanto visto in campo: “Conceicao non è stato altezza ed il Milan non doveva concedergli di andare al funerale. Leao? Non fa un cross decente che sia uno. Il Milan giustamente va casa. A Zagabria ha fatto un disastro, a Rotterdam un disastro, oggi un disastro”.