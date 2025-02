ESCLUSIVA L’agente di Lucumi: “Legato a Bologna, è un pilastro. Inter e Real? Rumors che fanno piacere”

In un Bologna che non vuole smettere di sognare e che vuole continuare a crescere, Jhon Lucumí è uno dei pilastri affermatisi prima con Thiago Motta ed ora con Vincenzo Italiano come uno dei punti fermi della squadra. Tanto che, nell’ultima sessione di mercato, si è fatto il suo nome in tanti rumors di mercato che hanno riguardato anche alcuni top team.

In esclusiva per SPORTITALIA è intervenuto l’agente del giocatore, Simone Rondanini, per parlarci di lui.

Quanto vedi cresciuto Lucumi in questi anni in Italia e dove? Né Thiago Motta prima, né Italiano ora hanno fatto mai a meno di lui.

“Jhon è arrivato al Bologna nel 2022 e ha mostrato una crescita costante nel campionato italiano. Sotto la guida di Thiago Motta, ha consolidato la sua posizione come difensore centrale affidabile, diventando un pilastro della difesa rossoblù. Con l’arrivo di Italiano, Lucumí ha mantenuto il suo ruolo centrale, dimostrando versatilità e adattabilità ai diversi schemi tattici proposti. La sua capacità di leggere il gioco e l’efficacia nei duelli difensivi lo rendono indispensabile per entrambi gli allenatori. Credo che abbia avuto una crescita tattica importante sviluppata in due contesti tattici differenti”.