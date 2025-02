Follia Ferrari, immagine chiara: lo hanno incastrato

L’arrivo di Hamilton e la nuova coppia di gara formatasi con Leclerc hanno gettato i fan Ferrari nel visibilio più totale. Poi però è successo qualcosa di inimmaginabile: tutto è stato immortalato dalle videocamere.

Accolta da una folla di tifosi impazziti, la Ferrari SF-25 ha compiuto i primi chilometri sul circuito di Fiorano lo scorso mercoledì, segnando il debutto ufficiale della nuova monoposto della scuderia. Il primo a scendere in pista è stato Charles Leclerc, completando una trentina di giri e raccogliendo le prime indicazioni sul comportamento della vettura. Nel pomeriggio, è stato il turno di Lewis Hamilton, che ha così inaugurato la sua nuova avventura in rosso dopo oltre un decennio trascorso in Mercedes. La SF-25 ha mostrato segni di un netto passo avanti rispetto al modello precedente, con una revisione quasi totale dei componenti. L’obiettivo della Rossa è rendere la monoposto competitiva su tutte le piste, riducendo lo scarto tecnico con le scuderie rivali.

Entrambi i piloti hanno espresso impressioni positive sul primo contatto con la vettura. Hamilton ha evidenziato il grande lavoro svolto dagli ingegneri e l’atmosfera speciale di Fiorano, mentre Leclerc ha sottolineato l’importanza di raccogliere dati cruciali per indirizzare lo sviluppo nei test ufficiali. Presentata martedì alla O2 Arena di Londra, la nuova SF-25 è stata accompagnata da ovazioni continue durante i test, ma la vettura non è stata l’unica a rubare la scena.

Tifoso impazzito per la Ferrari: taglia un albero per vedere meglio

Quanto successo a Fiorano ha dell’incredibili e no, non stiamo parlando dei tempi segnati dalle due monoposto di Hamilton e Leclerc, ma di un tifoso che ha deciso di compiere un atto vandalico in bella vista. Cosa non si fa pur di avere una buona visuale sulla nuova SF-25, vettura che ha sfrecciato in pista per tutto il giorno. La folla era ben nutrita e di certo non si poteva immaginare che a rimetterci sarebbe stato un albero, sotto gli sguardi compiaciuti di tutti i presenti.

Infastidito dalla chioma spennata di due alberi un tifoso, non si sa per quale motivo armato di sega e tenaglia, si è improvvisato potatore e ha letteralmente segato un albero in due parti. Non contento, il sostenitore della Rossa ha proceduto sotto gli sguardi degli astanti a recidere molti rami di un altro alberello a pochi passi dal primo: e via con un’altra ovazione da parte dei presenti. Il protagonista di questo atto becero, in un periodo in cui si sta facendo di tutto per preservare il Pianeta, è stato però immortalato dallo smartphone di un tifoso ed è finito inevitabilmente in pasto ai social network. I commenti dopo il post pubblicato da Formula Passion sono stati ovviamente tanti e di certo non positivi, con molte persone che non solo hanno condannato l’autore del fatto, ma anche chi, assistendo al misfatto, non ha pensato minimamente di intervenire.