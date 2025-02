Infortunio e operazione al ginocchio: pesante tegola

La squadra perde un giocatore molto importante: “Dopo un’attenta e approfondita valutazione clinica, lo staff medico ha stabilito la necessità di un intervento chirurgico”

Infortunio al ginocchio e operazione. Ormai è quasi consuetudine nel mondo dello sport parlare di problemi fisici, molti di questi davvero seri e che necessitano di un lungo stop. Muscolari, ma soprattutto traumatici, come l’ultimo ma non ultimissimo in ordine di tempo.

Basket, De Nicolao si è operato

Parliamo di quello che ha colpito Andrea De Nicolao, cestista della Pallacanestro Cantù. Ieri si è sottoposto a un intervento in artroscopia a causa del mancato miglioramento delle condizioni del suo ginocchio.

Sei settimane di stop

Come recitava il comunicato ufficiale della società lombarda, attualmente in A2, “(…) dopo un’attenta e approfondita valutazione clinica, lo staff medico, in accordo con quello del giocatore, ha stabilito la necessità di un intervento chirurgico”.

De Nicolao si è operato mercoledì 19 febbraio: “Dopo l’intervento sarà possibile definire con maggiore precisione i tempi di recupero dell’atleta. La società augura ad Andrea una pronta ripresa, con l’auspicio di rivederlo presto in campo”.

Ieri Cantù ha diramato un altro comunicato, annunciando che l’operazione è andata bene e che De Nicolao dovrà star fuori per 6 settimane.

“L’atleta Andrea De Nicolao è stato sottoposto nella giornata di mercoledì 19 febbraio a un intervento in artroscopia al ginocchio destro, perfettamente riuscito. L’équipe medica ha eseguito una pulizia articolare mirata a migliorare la tenuta dell’articolazione e a favorire una ripresa ottimale dell’attività sportiva.

I tempi di recupero stimati dopo l’operazione sono di circa 6 settimane, durante le quali il giocatore seguirà̀ un protocollo riabilitativo specifico. Lo staff medico del Club monitorerà̀ attentamente ogni fase del recupero, valutando le reazioni e gli eventuali sintomi nelle fasi di riabilitazione che ne determineranno l’effettiva durata, al fine di garantire un rientro in campo nelle migliori condizioni e nel minor presto possibile”.

De Nicolao è il faro e playmaker della squadra, per tanti addetti ai lavori e per molti tifosi il giocatore più importante di Cantù, attualmente quarto in A2 con 36 punti. Per questo la sua assenza sarà molto pesante, almeno sulla carta.

Ko nella gara contro Cento

Campione d’Italia con Venezia nella stagione 2018/2019, De Nicolao si era infortunato dopo la partita disputata a Cento. Come recitava la nota del club, il classe ’91 aveva riportato un “leggero trauma distorsivo al ginocchio destro”. Il problema fisico lo aveva poi costretto a saltare i match contro Cividale e Piacenza, entrambi vinti dalla formazione di Coach Brienza.