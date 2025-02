Doccia gelata per Sinner: “È uno schifo”

Il patteggiamento tra Jannik Sinner e la WADA, che ha portato a una sospensione ridotta di tre mesi per il tennista italiano, ha innescato un acceso dibattito tra atleti, esperti e addetti ai lavori.

La decisione ha sollevato interrogativi sulla trasparenza dei procedimenti antidoping e sull’equità delle sanzioni, alimentando opinioni contrastanti tra chi la considera un compromesso ragionevole e chi la giudica un pericoloso precedente. Tra i critici più noti e severi, Novak Djokovic ha manifestato dubbi sulla credibilità delle autorità antidoping, evidenziando una “mancanza di fiducia” nelle loro procedure e insinuando il rischio di trattamenti preferenziali per gli atleti di alto profilo – in altri termini secondo lui una squalifica acchitata. Anche Stan Wawrinka ha espresso scetticismo, parlando di una “giustizia selettiva” che potrebbe minare la credibilità del sistema.

In linea con queste posizioni, l’ex numero uno Andy Murray ha sottolineato come patteggiamenti di questo tipo possano creare un clima di incertezza e disuguaglianza rispetto ai criteri di squalifica. Per Sinner, fortunatamente, c’è stato anche chi ha preso le sue parti, come Adriano Panatta e John McEnroe, i quali hanno considerato il patteggiamento una scelta pragmatica in grado di evitare un’inutile penalizzazione senza prove concrete di dolo. Nei prossimi mesi ancora si parlerà dell’accaduto, questo è fuor di dubbio, ma intanto si è aggiunta un’altra voce piuttosto autorevole all’elenco di opinionisti.

Caso Sinner, Navratilova: “Questa decisione fa schifo”

C’è indubbiamente un lato positivo in tutta questa faccenda per Jannik Sinner. Il caso è chiuso e il tennista non dovrà vivere l’attesa di una sentenza che sarebbe dovuta arrivare a metà aprile. E’ della stessa idea anche la ex tennista Martina Navratilova, vincitrice di 18 slam nel singolare femminile, secondo la quale tutta la vicenda Clostebol si è svolta in una maniera vergognosa. Dopo alcuni giorni di attesa, l’ex sportiva ha deciso di parlare e di schierarsi a favore del ragazzo di San Candido.

La Navratilova ha scelto il suo profilo X per esprimere quanto secondo lei la sospensione di tre mesi sia stata una decisione inutile: “Questa sospensione di 3 mesi non aiuta nessuno”. Martina non ha certo usato mezzi termini per esprimere tutto il suo dissenso, in un post che non lascia spazio a grandi interpretazioni: “Penso che questa decisione faccia schifo. Cerchiamo di tenere lontani i dopati… e Jannik Sinner non è uno di questi. Almeno Jannik avrà finito con questa faccenda e avrà in questo periodo una vacanza forzata. Il tennis perde in ogni modo…”