Hamilton, avvertimento a Leclerc: si mettono nei guai

L’inglese sarà il principale sfidante di Verstappen nel prossimo Mondiale di Formula 1. Ma il suo compagno in Ferrari potrebbe mettergli i bastoni fra le ruote

Hamilton contro Leclerc, con le dovute proporzioni un po’ come Marquez contro Bagnaia. La Ferrari punta tutto sulla coppia anglo-monegasca per riprendersi quel titolo Costruttori che manca dal 2008. In pratica dal Paleozoico. Quello peraltro fu l’anno in cui l’inglese vinse il suo primo dei sette mondiali, con la ‘Rossa’ che spera l’ottavo possa arrivare quest’anno.

Con Kimi Raikkonen l’ultimo titolo Piloti

Molti di noi eravamo dei teenagers quando Maranello festeggiò l’ultimo titolo Piloti. Correva l’anno 2007, a trionfare fu Kimi Raikkonen che oggi ha l’età (46 anni) di Valentino Rossi. Stufa di veder gli altri vincere, soprattutto la Red Bull, la Ferrari ha fatto all-in su Lewis Hamilton.

All-in Ferrari per Hamilton: obiettivo battere Verstappen

Contratto pluriennale da circa 50 milioni di euro a stagione bonus esclusi. Vincere è quasi un obbligo, magari subito interrompendo il dominio di Max Verstappen.

L’olandese parte da grande favorito, anche se a Milton Keynes temono molto, anzi moltissimo – come giusto che sia – il quarantenne inglese.

Leclerc contro Hamilton: la sfida interna rischia di essere un boomerang

Più in generale la Ferrari, che può contare anche su un altro grande pilota. Dopo sei anni, e il terzo posto dell’anno passato, Leclerc punta a ottenere il massimo.

Di conseguenza il monegasco è pronto a dare battaglia in primis al compagno di scuderia Hamilton, con tutti i pro e i contro del caso.

Il contro numero uno: una sfida interna fin troppo accesa rischia di alzare la tensione all’interno del box, compromettendo la corsa al titolo Costruttori.

Hamilton: “Leclerc? So che quest’anno ci cacceremo nei guai”

Almeno a macchine ferme, però, bisogna sottolineare che tra Hamilton e Leclerc c’è grande rispetto. E anche un ottimo feeling che va al di là della Formula 1: “Con Charles non ci sono mai stati drammi – ha detto l’inglese in una intervista al sito ufficiale della Ferrari – Anche prima che venissi annunciato, chiacchieravamo sempre nei weekend di gara.

Sin da subito abbiamo visto che c’erano degli aspetti che piacevano a entrambi – ha evidenziato Hamilton – Per esempio la musica e la moda, così abbiamo qualcosa di cui parlare anche lontano dalle corse”.

In pista, però, le cose potrebbero cambiare: “So che quest’anno ci cacceremo nei guai – ha detto l’ex Mercedes tra il serio e il faceto – ma cercheremo anche di divertirci. Ci spingeremo a vicenda e faremo progressi come compagni di squadra per portare il team al top”.