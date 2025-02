Infortunio choc, stagione finita: che mazzata

Brutte notizie arrivano per la stella del campionato: infortunio choc e stagione finita, ecco quando tornerà in campo

La notizia rappresenta una vera e proprio doccia gelata: il campione è costretto a fermarsi per un periodo non definito, ma sembra praticamente certo che la sua stagione è già terminata.

È clamorosa la notizia che arriva per i San Antonio Spurs, franchigia Nba, che deve fare i conti con il grave problema fisico di Victor Wembanyama. Il francese, reduce all’All Stars Game, ha ricevuto una bruttissima notizia: gli accertamenti medici cui si è sottoposto, infatti, hanno evidenziato una trombosi venosa profonda alla spalla destra.

Si tratta di un problema serio che lo costringerà a restare fermo per diversi mesi. Praticamente certo, salvo guarigione molto accelerata, che il lungo transalpino non scenderà più in campo in questa stagione con la canotta dei San Antonio Spurs, squadra che dovrà ora provare a raggiungere i play-in senza poter sfruttare il talento di Wembanyama

Nba, stagione finita per Wembanyama: Europei a rischio

Ma le brutte notizie per il cestita francese non finiscono qui: ci sono dubbi sulla possibilità per lui di partecipare ad Eurobasket2025, la rassegna continentale in programma a fine agosto tra Lettonia, Cipro, Finlandia e Polonia, con la fase ad eliminazione diretta che si disputerà a Riga.

Un torneo che vede la Francia come grande favorita, anche se la possibile assenza di Wembanyama cambierebbe tutta la griglia di partenza. Al momento, è bene precisare, il lungo di San Antonio dovrebbe essere presente alla rassegna europea, ma tutto è ancora in dubbio con la franchigia Nba che – nel comunicato – ha specificato che aggiornerà quando sarà possibile sulle condizioni dell’atleta.

Ma cosa è la trombosi venosa profonda? Si tratta di un coagulo di sangue che si va a formare in una vena (o più vene) situate in profondità. Tra i sintomi si segnalano dolore, gonfiore e impotenza dell’arto. Si tratta di una patologia che riguarda solitamente le persone anziane, ma si può riscontrare anche in persone che viaggiano spesso in aereo proprio come i giocatori di Nba. Un problema non di poco conto per Wembanyama che quest’anno stava avendo un rendimento davvero importante.

Per lui, infatti, le statistiche recitano di 24,3 punti, 11,0 rimbalzi, 3,7 assist e 3,8 stoppate a partita di media in questa stagione. Ora però però lui ci sarò riposo e la necessità di smaltire il problema fisico, con la speranza di poter prendere parte agli Europei di fine agosto: è quello l’appuntamento, a questo punto, che il lungo classe 2004 non vuole perdere.