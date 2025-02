L’Inter si appresta ad affrontare il Genoa: l’obiettivo è vincere per passare una notte in vetta, mettendo così pressione al Napoli impegnato domani nel lunch-match contro il Como, in trasferta. In caso di vittoria infatti ci sarebbe un sorpasso momentaneo in cima alla classifica, il tutto ad una settimana dallo scontro diretto dello stadio Maradona.

Simone Inzaghi conosce l’importanza della sfida, infatti regala sorprese nell’11 titolare, pur al contempo facendo un turnover tutto sommato minimo considerando certe scelte obbligate per lui. A partire per esempio dalla scelta del portiere: prima da titolare anche in campionato per Josep Martinez, dato l’infortunio che costringerà Yann Sommer ai box per circa un mese. Poi spazio ad Asllani in regia al posto di Calhanoglu che non è parso certo brillante in queste settimane. Davanti infine, dato che Thuram è acciaccato, tocca a Correa provare a rilanciarsi al fianco di Lautaro Martinez.

Dall’altra parte Patrick Vieira è a caccia di altri punti per la tranquillità del Grifone nella lotta salvezza, spazio a Pinamonti ed Ekhator davanti per provare a fermare i nerazzurri.

Le formazioni ufficiali di Inter-Genoa

Ecco di seguito le formazioni ufficiali di Inter-Genoa: