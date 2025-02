Inter, Marotta traccia la via: “Champions o Scudetto? Entrambe”. Poi spiega il confronto con i giocatori

Il presidente dell’Inter, Giuseppe Marotta, ha parlato nel corso del prepartita della sfida dei nerazzurri contro il Genoa, parlando ai microfoni di Dazn di alcuni temi di attualità legati alla squadra di Simone Inzaghi, a partire dal confronto fra la società ed il gruppo dei giocatori dopo il ko contro la Juventus: “Non è stato niente di straordinario, l’Inter era reduce da una sconfitta immeritata ed era giusto confrontarci per rendere il gruppo ancora più coeso e andando alla ricerca del perché. Il confronto con l’allenatore è avvenuto nel migliore dei modi, come del resto ogni settimana”.

Il calendario è fitto, arriva anche la Coppa Italia che rischia di finire in secondo piano: “La mentalità dell’Inter deve essere sempre la stessa, siamo un grande club e dobbiamo partecipare alle competizioni per arrivare in fondo. Il problema grosso è che abbiamo 7 partite in 20 giorni e per Inzaghi sarà difficile dosare le prestazioni dei singoli giocatori, sperando che non ci siano infortuni, questa è la grande difficoltà”.

Un tema che ritorna è quello fra la possibilità di vincere la Champions League e quella di trionfare in campionato. Marotta comunque non sceglie: “Se firmerei per vincere la Champions lasciando il campionato al Napoli? No, firmerei per vincere entrambe le competizioni, siamo l’Inter e dobbiamo lottare per tutto. Se gli altri saranno più bravi di noi ci inchineremo e sicuramente li applaudiremo”.

Poi chiusura sul mercato estivo dell’Inter, con la dirigenza nerazzurra che non è ferma in queste settimane: “Si lavora sempre, l’attività di scouting per cogliere le occasioni che si presentano sul mercato va avanti settimanalmente. Il lavoro di Ausilio e Baccin, di concerto con me, è quotidiano, alla ricerca di giocatori che facciano al caso del nostro modello di riferimento per la prossima stagione”.