Napoli, Conte e i rischi da prendere contro il Como: “Sulle parole di Ausilio…”

Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni alla vigilia della sfida contro il Como.

Spinazzola ed Olivera? “Si allenano in gruppo da due giorni, sono arruolabili, se saranno abili lo vedremo. Li arruoliamo e faremo delle scelte, se ci sarà da prendere qualche rischio dovremo farlo perché non c’è una soluzione differente al rischio”.

Como? “Ha un progetto molto interessante, una proprietà forte, stanno investendo tanto, dalle infrastrutture, centro sportivo e stadio, ma anche sui calciatori. Ho visto nell’ultimo mercato l’offerta che hanno fatto per Theo, almeno quello che si sente, in più hanno preso ragazzi molto interessanti, Paz, Diao, ma anche Fadera, Perrone, stanno facendo bene e se vinci in casa della Fiorentina in quel modo significa che ci sono dei valori, un allenatore bravo, giovane, e bisognerà fare attenzione. Sono tre punti importanti, è una gara importante per noi e per loro. Al tempo stesso, stiamo lavorando nella giusta maniera per affrontare tutte le gare per vincere”.

Antonio Conte in conferenza stampa

Almeno un gol nelle ultime cinque. “Fare un gol più degli altri è la via che preferire, poi lavoriamo sempre sull’equilibrio tra le due fasi e quello che serve ad ogni squadra per essere costante nei risultati. Poi ci sta che fai dei clean sheet per diverse partite come prendere gol in altre in continuazione”.

Tre pareggi nelle ultime 3? “Noi vogliamo sempre i tre punti, a volte ti possono rubare l’idea, c’è l’avversario, nessun avversario ha voglia di fare da sparring partner. C’è un percorso, questo campionato è un percorso, nelle ultime 3 erano due trasferte con Roma e Lazio, campi ostici, nelle ultime non aveva vinto con la Lazio. Ci sono gli avversari”.

Scudetto al Napoli e Champions all’Inter? “Non parlo di cose che dicono altri dirigenti o allenatori, a meno che non si tocchi da far male il Napoli. Mi sembra una cosa da non commentare, superflua”.