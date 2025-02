Tamberi, nuovo annuncio: si resta senza parole

Il campione olimpico ha spiazzato tutti i suoi fan con un annuncio inatteso, lasciando i lettori senza parole. Tamberi dovrà rivedere i suoi programmi per i prossimi mesi…

Gianmarco Tamberi, soprannominato “Half-shave” per la sua caratteristica barba rasata a metà durante le competizioni, si è imposto negli ultimi anni nell’élite mondiale del salto in alto, con una serie di prestazioni che tutti ricordiamo. Classe 1992, l’atleta marchigiano è figlio dell’ex saltatore e primatista italiano Marco Tamberi, che lo ha allenato per gran parte della sua carriera. Il 2021 è stato sicuramente l’anno in cui Tamberi è entrato nei cuori degli italiani, conquistando l’oro – condiviso con Mutaz Essa Barshim – dopo aver saltato oltre i 2,37 metri. Nel 2023 è toccato ai Campionati Mondiali di Budapest, dove l’atleta ha conquistato la medaglia d’oro superando l’asticella a 2,36 metri diventando così il secondo italiano nella storia, dopo Alberto Cova, a vincere l’oro olimpico, mondiale ed europeo nella stessa disciplina.

L’anno successivo, durante i Campionati Europei a Roma nel giugno 2024, ha replicato i 2,37 metri, stabilendo la migliore prestazione mondiale dell’anno fino a quel momento e un nuovo record dei campionati. Oltre ai trionfi sportivi però, la vita di Tamberi è arricchita da ben altri successi e probabilmente ancor più importanti di una medaglia. Il matrimonio con Chiara Bontempi, sua compagna di lunga data, sta per regalare una gioia immensa in casa Tamberi…

Tamberi presto papà: “Sei la cosa più bella”

La lieta novella è stata annunciata da Tamberi e da Chiara Bontempi sui propri profili social, poco dopo che per l’atleta si era conclusa la parentesi al Festival Di Sanremo come ospite d’eccezione. Un amore, quello tra i due, che ha conquistato le pagine dei giornali già con il bizzarro evento in cui Tamberi perse la fede nuziale nella giornata di apertura di Parigi 2024. Il campione olimpico vide quell’incidente come un segno di “buon auspicio” e con il senno di poi non possiamo che dargli ragione e condividere la sua gioia.

Un bellissimo video in bianco e nero ha infatti annunciato al mondo intero che la coppia di sposini accoglierà un nuovo membro in famiglia, smuovendo le emozioni di tantissimi follower che hanno commentato l’annuncio con grande entusiasmo. Ebbene, Tamberi e sua moglie hanno voluto imprimere nella storia un commovente messaggio d’amore: “Un’emozione indescrivibile… A te, che sei la cosa più bella che ci potesse capitare, promettiamo di donarti tutto il nostro amore, ogni giorno, sempre”. Per Tamberi e la Bontempi si avvera un sogno, un record personale che difficilmente può essere equiparato all’asticella di una competizione olimpica o a un oro europeo.