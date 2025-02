Atalanta, Percassi va oltre Gasperini: “Non rinnova? Se è la sua volontà ce ne faremo una ragione”

Luca Percassi, amministratore delegato dell’Atalanta, ha parlato nel corso del prepartita della sfida all’Empoli: “Spinta dal ko del Napoli? Siamo in una posizione di campionato fantastica, anche oggi si dimostra quanto è difficile la Serie A, ci sono 13 partite ed abbiamo la ferma volontà di farle da protagonista, consapevoli delle difficoltà, ma senza rimpianti”.

Sulle parole di Gasperini: “Se mi hanno sorpreso e cosa lo ha spinto a dirle? Questi temi, visto che sono 9 anni che siamo assieme, sono temi che di solito affrontiamo a fine stagione, mai con così tanto anticipo. Noi per il rispetto che abbiamo per lui rispettiamo la sua volontà, se la scelta è di non rinnovare ce ne faremo una ragione, lo capiamo. Al tempo stesso sappiamo che abbiamo un contratto, qualsiasi discorso verrà affrontato a fine stagione. Se escludo di andare avanti l’anno prossimo con il contratto in scadenza? Non sono tematiche attuali, pensiamo all’Empoli ed alle partite difficili che ci aspettano e vediamo, con l’obiettivo di fare sempre il bene dell’Atalanta”.

Come è stata gestita la vicenda Lookman e quanto c’entra con la decisione di Gasperini? Ecco il pensiero di Percassi: “Questo non lo so, dovete chiederlo a lui. Avete la fortuna di parlare direttamente con il mister viste le tante partite. Io penso che abbiamo bisogno di giocare perché tante volte, quando si parla, si rischia di creare casi che non servono al buon esito e al prosieguo tranquillo di un campionato fino ad oggi straordinario. Di un percorso in Champions League che ha visto l’Atalanta da super protagonista”.