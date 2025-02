Milan, un dirigente nel mirino dei tifosi. Comunicato durissimo: “Può tornare a fare selfie!”

Durissima presa di posizione del gruppo Old Clan, club storico del tifo milanista, che con un comunicato sui suoi profili social, ricondiviso anche dall’Associazione Italiana Milan Club, ha voluto dire la propria sul momento del Milan non risparmiando critiche a Zlatan Ibrahimovic.

Milan nel caos, il duro comunicato dell’Old Clan!

“Ora che sta sempre più delineando il fallimento della nostra stagione, cominciamo a fare nomi e cognomi. Arrivato con la sua solita prosopopea ed in nome della sciagura Cardinale, Zlatan Ibrahimovic ha cominciato ad inanellare tutta una serie di scelte infelici.

Prima Fonseca, presentato come il migliore di tutti gli allenatori, poi Conceicao del quale stiamo apprezzando i risultati quasi nulli. Zero idea di programmazione, zero idea di empatia. Solo quella sua fastidiosa presenza che ha contribuito a rendere l’aria di Milanello quasi irrespirabile. Con la ciliegina sulla torta del fallimento del progetto Milan Futuro. A causa della sua lite con Abate, squadra affidata a Bonera con la supervisione del suo amico Kirovski (cosa può centrare un americano con la Lega Pro italiana Dio solo lo sa).

Risultato, squadra in una situazione drammatica col tentativo di salvarla acquistando giocatori di categoria e quindi il contrario di quello che doveva essere l’obiettivo e cioè far crescere i giovani.

Non abbiamo bisogno di apprendisti stregoni senza neanche il dono dell’umiltà, ci servono professionisti di alto livello che conoscano il loro mestiere. Ibrahimovic può tornarsene a fare selfie in barca o in palestra invece di intossicarci con la sua dannosa presenza!”