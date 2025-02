Nella lotta-Champions non vince nessuno: Verona-Fiorentina 1-0, Bernede al 95′ stende i viola

In zona-Champions ed in generale fra le squadre in lotta per le coppe euroopee, non vince nessuno: anche la Fiorentina cade dopo la sconfitta del Milan contro il Torino di ieri ed il pareggio della Lazio a Venezia per 0-0.

A decidere la sfida al Bentegodi un gol di Bernede al 95′. I viola erano partiti bene, con un tiro di Zaniolo fuori dallo specchio dopo pochi secondi dal via ed un colpo di testa di Kean che ha impegnato Montipò. L’Hellas Verona ha risposto con un tentativo di Sarr, che ha trovato però un attendo De Gea. A fine primo tempo, Zaniolo serve Kean, che però calcia in maniera imprecisa.

Nella ripresa la partita non si accende rispetto ai ritmi lenti dei primi 45 minuti. L’occasione più ghiotta la costruisce Suslov che libera al tiro Sarr, ma Ranieri è puntuale a murarlo. Kean si ferma: duro colpo subito al sopracciglio e evidente perdita di campo: l’attaccante esce in barella e lascia lo stadio in ambulanza. Quando la partita sembra incanalarsi verso un noioso 0-0 ecco il colpo che non ti aspetti: Bernede approfitta di un pallone non allontanato e rimasto vagante in piena area e segna l’1-0 in pieno recupero.

La Serie A prosegue e fra poco andrà in campo l’Atalanta, impegnata ad Empoli: i bergamaschi hanno l’occasione – nonostante una settimana turbolenta dopo l’eliminazione in Champions League e le parole di Gasperini sul possibile addio a fine anno – di rimescolare tutte le carte nella lotta-Scudetto. In serata poi la Juventus fa visita al Cagliari per provare a vincere, almeno lei, rilanciandosi per il quarto posto.