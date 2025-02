Schumacher, l’ammissione gela: lo ha detto Briatore

Flavio Briatore è una delle figure più influenti e controverse nella storia della Formula 1, noto anche per la sua capacità di scoprire e valorizzare nuovi talenti. Ne sanno qualcosa Michael Schumacher e Alonso…

La sua avventura nel Circus inizia negli anni ’80, quando viene nominato direttore commerciale della Benetton, per poi assumere il ruolo di team principal. Sotto la sua gestione, la scuderia italiana ottiene risultati straordinari fino ad arrivare poi dove tutti sappiamo: due titoli mondiali consecutivi conquistati da Michael Schumacher nel 1994 e 1995. Briatore è stato determinante nel portare il giovane pilota tedesco in Formula 1, intuendone il potenziale sin dalle prime gare a bordo della monoposto marchiata Jordan.

Dopo il successo con Schumacher, Briatore non si è certo accontentato e ha proseguito la sua carriera con la Renault, casa che riporta ai vertici della Formula 1 nei primi anni 2000. Qui, il manager italiano si ripete puntando su un giovane Fernando Alonso, che nel 2005 diventa il più giovane campione del mondo nella storia della categoria fino a quel momento, interrompendo di fatto il dominio della Ferrari e di Michael Schumacher. L’asturiano si conferma l’anno successivo, portando a Briatore e alla Renault un’altra doppietta mondiale. Briatore ha attraversato anche momenti più controversi durante la sua permanenza in Formula 1, ma la sua abilità nel riconoscere il talento grezzo dei piloti è sicuramente una dote che gli va riconosciuta.

L’ammissione su Schumacher, Colapinto: “Tutto merito di Briatore”

E’ certamente vero che Briatore è passato alla storia anche per accadimenti un po’ controversi, come il Crashgate del 2008 che vide Nelson Piquet schiantarsi deliberatamente per permettere la vittoria di Alonso durante il Gran Premio di Singapore. Rimangono però indelebili le sue scoperte e la forgiatura di talenti come Schumacher e il pilota asturiano, finiti entrambi alla scuderia Ferrari dopo i fasti nelle scuderie guidate dall’imprenditore italiano. Colapinto è stato ingaggiato come pilota di riserva e collaudatore per la Alpine, proprio per volere di Flavio Briatore.

Il pilota argentino ha mostrato tutta la sua gratitudine sulle pagine di Motorsport.com, senza dimenticare di riconoscere gli opportuni meriti all’attuale consigliere esecutivo della Alpine: “È una persona che ha una grande storia in Formula 1 e che merita di essere arrivato dove è arrivato. È colui che ha lanciato Michael Schumacher e Fernando Alonso, quindi immaginate quanto sia stato importante per me che abbia deciso di supportarmi e volermi nella sua squadra. È qualcosa di estremamente positivo e di cui sono molto orgoglioso”.