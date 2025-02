Addio al presidente più amato: tifosi distrutti dal dolore

Lo sport è da sempre una celebrazione della vita, dell’impegno e della dedizione. Eppure, anche gli atleti, che sembrano quasi immortali nei loro momenti di gloria, devono fare i conti con l’inevitabile fragilità dell’esistenza.

Ogni anno il mondo dello sport saluta alcuni dei suoi protagonisti, figure che hanno lasciato un segno indelebile nelle rispettive discipline e nei cuori dei tifosi delle loro comunità. La morte, in fondo, è un capitolo che nessuno può evitare, ma il ricordo e l’eredità di certi campioni – in campo e fuori – restano vivi, scolpiti nei gesti che hanno compiuto e nelle emozioni che hanno regalato.

Il 2025 non ha fatto eccezione: anche in questi mesi abbiamo dovuto dire addio a grandi atleti, ognuno con la propria storia, il proprio percorso, il proprio modo di aver segnato il panorama sportivo. C’è qualcosa di profondamente umano nel modo in cui il pubblico si stringe nel ricordo, nell’affetto collettivo che trasforma le vittorie e le gesta di questi sportivi in un’eredità che va oltre il tempo. La loro scomparsa ci ricorda che, se è vero che bisogna fare i conti con la fine, il segno lasciato da una carriera fatta di sacrificio, sudore e passione rimane impresso nella storia dello sport, sia esso a livello internazionale o meno. Tra le perdite di quest’anno, una in particolare ha colpito il mondo della ginnastica: la scomparsa di Giuseppe Bassani, una figura che nel suo piccolo ha dato lustro alla disciplina e ispirato generazioni di atleti.

Ginnastica in lutto: Giuseppe Bassani aveva 67 anni

La comunità della ginnastica abruzzese è stata profondamente scossa dalla scomparsa di Giuseppe Bassani del 21 febbraio. Figura cardine dell’ASD Ginnastica Pescarese, morto a 67 anni, Bassani è stato anche vicepresidente del Comitato Regionale Abruzzo della Federazione Ginnastica d’Italia (FGI). Bassani ha dedicato la sua vita alla promozione e allo sviluppo della ginnastica nella regione, tanto da divenire una figura di riferimento per tante giovani leve e per i suoi concittadini. La sua carriera, iniziata come ginnasta agonista nel 1965, lo ha visto trionfare in numerosi campionati regionali e interregionali, per poi proseguire come istruttore, direttore tecnico regionale e presidente di giuria.

Peppino Bassani ha cominciato oggi il suo viaggio verso l’eternità – ha dichiarato il Sindaco di Pescara in una nota molto commovente, per poi definirlo come un pescarese doc. Anche la figlia Elena, che ora dirige la palestra del padre, ha speso parole emozionanti per Giuseppe: “È stato un uomo che ha dedicato la sua vita alla crescita della nostra disciplina . Il suo spirito e la sua visione continueranno a vivere attraverso ognuno di noi”. L’eredità di Bassani continuerà a vivere attraverso le generazioni di atleti che ha ispirato e formato nel corso della sua lunga e appassionata carriera.