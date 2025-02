Atalanta, l’annuncio di Pagliuca sull’addio di Gasperini. Poi la frecciata sul Bruges: “Se quello è rigore…”

Stephen Gerard Pagliuca, co-proprietario dell’Atalanta, ha parlato oggi dei piani del club per il futuro, commentando anche alcuni eventi recenti legati alla squadra di Gasperini. A partire ovviamente dal possibile addio del tecnico a fine stagione: “È qualcosa di cui si occuperà Luca Percassi” – le sue parole a La Gazzetta dello sport – “è lui che cura questi aspetti. Faremo ciò che Gasp riterrà essere la soluzione migliore per lui”.

Altro tema che tiene banco a Bergamo è quello legato alla possibilità di vincere lo Scudetto: “L’obiettivo ogni anno è quello di finire il più alto possibile in classifica in un campionato che è sempre molto competitivo, basta guardare a quante squadre sono in lotta per un posto in Europa oltre che per il titolo. Bisogna dare enorme credito a Luca e Antonio Percassi e al nostro staff per aver messo insieme una rosa così profonda da permetterci di essere in corsa per lo scudetto nonostante i tantissimi infortuni che abbiamo avuto, quasi tutti a giocatori che sono dei titolari”.

Sui piani futuri dell’Atalanta: “Continuare a crescere, anno dopo anno, stagione dopo stagione. Abbiamo comprato un terreno a Zingonia accanto al centro d’allenamento per ampliare ulteriormente quello che è già uno dei migliori centri di formazione d’Europa dove far crescere i nostri giovani. È fondamentale continuare a investire nello sviluppo dei giocatori. Abbiamo una squadra Under 23 che sta andando bene, è in zona playoff. Tutto il settore giovanile fa buone cose e questo ci permette di aver un serbatoio da cui attingere per il futuro”.

Poi sul rigore dato contro all’Atalanta in Champions, nell’andata dei playoff con il Bruges: “Prima di tutto devo rendere onore al Bruges che ha giocato due partite incredibili. Ma se ci mettiamo gli infortuni e quella che penso sia una delle decisioni arbitrali più discutibili che abbia mai visto in vita mia… Se quello era rigore, dovrebbero fischiarne 5 ogni partita. Sono cose che capitano. La scorsa stagione ci ha detto bene tante volte, quest’anno siamo meno fortunati tra infortuni e fischi. Ma siamo nelle prime tre, vicini alla vetta e siamo molto orgogliosi di quello che la squadra sta facendo. Mancano 13 partite, speriamo di mantenere l’inerzia acquisita domenica a Empoli e continuare così”.