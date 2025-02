Donnarumma all’Inter? Ecco svelato il futuro del portiere: l’agente scopre le carte

Il noto agente Enzo Raiola, che fra gli altri rappresenta il capitano della Nazionale Italiana Gianluigi Donnarumma, ha parlato del portiere del Paris Saint-Germain, che come normale è costantemente circondato da rumors di mercato, in particolare che lo vedono come una possibilità per i club italiani: “Donnarumma è un giocatore del PSG e della Nazionale” – spiega il procuratore a ChiamarsiBomber.com – “ed è molto apprezzato da diversi club, come è normale che sia. Rinnovo? Ci sono stati contatti avviati già la scorsa estate e stiamo lavorando con estrema serenità in questa direzione. Il club sta facendo un dietrofront, date le norme imposte dalla UEFA dal punto di vista finanziario: il monte ingaggi di oltre 500 milioni di euro è passato a meno della metà. Abbiamo accettato la nuova policy del PSG in termine di gestione dei contratti e stiamo lavorando in merito all’ipotesi rinnovo, cercando di trovare la soluzione migliore, ma al momento non c’è fretta”.

Sui rumors legati all’Inter: “Il club ha espresso più di una volta la volontà di proseguire con Donnarumma e per lui vale lo stesso. Non ci sono stati contatti né con l’Inter né con altre società. Credo che qualora il giocatore venga messo sul mercato non avrà problemi a trovare squadre interessate a lui, ma allo stato attuale non c’è nessuna porta aperta in questa direzione. Se nei prossimi mesi dovesse cambiare qualcosa, allora faremo le nostre valutazioni”.