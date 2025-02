Clamoroso in MotoGP, subito un cambio pilota: scelto un italiano

La MotoGP non è ancora partita, ma c’è già la prima sorpresa stagione: in Thailandia arriverà un nuovo pilota, è italiano

La MotoGP scalda i motori. Appena due giorni e avrà inizio ufficialmente la stagione 2025, quella che si porta dietro un’attesa come non si vedeva da tempo.

Il motivo è facile e risponde al nome di Marc Marquez: il talento spagnolo, passato alla Ducati ufficiale, tornerà a lottare per il titolo e centrarlo sarebbe una vera impresa, visto che significherebbe eguagliare Valentino Rossi a quota nove mondiali vinti. Per riuscirci però c’è da battere una concorrenza agguerrita, partendo dal compagno di squadra Pecco Bagnaia, desideroso di ‘vendicare’ il titolo perso lo scorso anno nonostante le undici vittorie stagionali.

Tra i rivali di Marquez c’è anche il campione in carica Jorge Martin che inizierà però la stagione con un handicap non da poco: lo spagnolo, passato intanto all’Aprilia, è stato operato per la seconda volta in questa pre-stagione. Dopo l’incidente nei test in Malesia, Martin si è infortunato nuovamente in allenamento. Per lui, come si legge nel comunicato diramato dall’Aprilia, frattura complessa del radio, di alcune ossa carpali e frattura calcaneare omolaterale. Il pilota è stato quindi operato ieri per stabilizzare le fratture di radio e dello scafoide sinistro e non potrà essere presente al Gp inaugurale in Thailandia di questo fine settimana.

MotoGP, Savadori al posto di Martin

In attesa che vengano ufficializzati con precisione i tempi di recupero, è chiaro che appare molto difficile anche la presenza dello spagnolo in Argentina: il Gp è in programma il 15 e 16 marzo, appena due settimane sembrano un tempo ridotto per poter recuperare a pieno.

Possibili quindi due zero per Martin – con Bagnaia e Marquez che potrebbero subito staccarlo – che partirà questo mondiale con una mazzata non da poco conto, mentre l’Aprilia spera di riuscire a compensare la sua assenza. La scuderia di Noale ha, intanto, scelto il pilota che sostituirà lo spagnolo in Thailandia. Si tratta dell’italiano Lorenzo Savadori, un pilota esperto che lo scorso anno – in qualità di collaudatore – ha potuto disputare sette Gp senza raccogliere punti. Ne ha raccolti dodici (suo record nella classe regina) l’anno precedente, quando ha corso cinque gare sempre con l’Aprilia.

Ora per lui un’altra occasione di correre in MotoGP con il debutto in Thailandia per sostituire Martin e la possibilità di replicare la presenza anche in Argentina se l’assenza del campione in carica dovesse protrarsi oltre le due settimane.