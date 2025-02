Schumacher, l’omaggio è da brividi: l’ultimo tributo

L’omaggio per Michael Schumacher è davvero da pelle d’oca: il gesto del figlio Mick lascia i brividi.

A distanza di anni dal tragico incidente che ha sconvolto la vita di Michael Schumacher, sono ancora pochissime le informazioni emerse sulle sue reali condizioni si salute. La leggenda della Formula 1 ha scritto pagine ineguagliabili della storia del motorsport, arrivando ad essere per molti il pilota più forte di sempre. Il suo binomio con la Ferrari è stato senza dubbio iconico. A bordo della rossa ha vinto 5 titoli mondiali, che si aggiungono ai 2 portati a casa alla guida della Benetton nel 1994 e nel 1995. Con 7 campionati, il tedesco è ancora oggi il più vincente di sempre in F1, al pari del solo Lewis Hamilton.

La notizia del suo drammatico incidente sugli ha sconvolto tutti, amanti dello sport e non solo. Il 29 dicembre 2013, durante una discesa fuoripista, l’ex pilota della Ferrari ha impattato violentemente contro una roccia in seguito ad una caduta, riportando un trauma cranico grave. Il tedesco è stato sottoposto immediatamente ad un delicatissimo intervento neurochirurgico e posto in coma farmacologico. Dopo mesi in terapia intensiva, Schumacher è stato trasferito nella sua residenza in Svizzera, dove continua a ricevere tutt’ora delle cure specialistiche. Sulla sua reale situazione, però, si sa ben poco. La famiglia ha scelto sempre di tenere tutto in gran segreto.

Schumacher, l’ultimo omaggio da brividi

Nonostante il grande riserbo e la mancanza totale di notizie, la figura di Michael Schumacher continua ad essere ben presente nelle memorie di tutti gli appassionati della F1 e di sport in generale. Nel corso degli anni sono stati tantissimi gli omaggi dedicati da amici e colleghi al campione tedesco, e l’ultimo in ordine cronologico porta la firma del figlio Mick.

Dopo una discreta esperienza in Formula 1 a bordo della Haas tra il 2021 e il 2022, il figlio d’arte è tornato alle corse con la Alpine, nel World Endurance Championship nel 2024, ottenendo come miglior risultato il terzo posto nella 6 Ore del Fuji. Il venticinquenne si dedicherà in questa stagione interamente al WEC, con il nuovo campionato che è oramai alle porte. Proprio in vista della partenza ufficiale, Schumacher ha svelato sui suoi canali social il casco che indosserà per il 2025, che a sorpresa contiene diversi riferimenti alla sua ‘dinastia’.

<blockquote class=”twitter-tweet”><p lang=”en” dir=”ltr”>New lid for 2025 <a href=”https://t.co/CQPA5gRETq”>pic.twitter.com/CQPA5gRETq</a></p>— Mick Schumacher (@SchumacherMick) <a href=”https://twitter.com/SchumacherMick/status/1892667983639556467?ref_src=twsrc%5Etfw”>February 20, 2025</a></blockquote> <script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>

A partire dal giallo fluo, utilizzato dallo zio Ralf Schumacher. Ma anche è soprattutto il drago, presente nella parte posteriore in concomitanza del numero 47, che dovrebbe essere proprio uno spettacolare omaggio al padre. Anche Michael Schumacher, proprio nella stessa zona del casco, gareggiò negli ultimi anni della sua carriera con un drago stilizzato, simbolo di forza e potere. Si ritiene che l’idea derivò da una prima pagina di un giornale cinese, che raffigurò Schumacher con un drago all’apice della sua carriera in Formula 1. Presenti anche le 7 stelle, che ricordano appunto i 7 titoli vinti dal padre in F1.