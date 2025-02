Taranto sempre più vicino all’esclusione dalla Serie C!

Il Taranto è una delle società con la crisi più grave della Serie C. La società pugliese non ha rispettato le scadenze per il pagamento dell’IRPEF e soprattutto degli stipendi. La situazione si sta aggravando di giorno in giorno, dopo la scadenza non rispettata della scorsa settimana. I tarantini si stanno quindi avvicinando in maniera sempre più rapida all’esclusione dal campionato di Serie C, dove sono inseriti nel girone del sud, il raggruppamento C dove la Turris vive una crisi simile anche se non ancora arrivata al punto di non ritorno come quella pugliese.

Taranto, indagini concluse

La Procura Federale della FIGC ha notificato ieri al club la conclusione delle indagini dalla parte della Covisoc sui pagamenti relativi al trimestre novembre 2024-gennaio 2025, che ha certificato i mancati pagamenti del Taranto oltre agli arretrati del bimestre precedente. Il risultato, in parole povere, è che il Taranto non ha versato gli stipendi di Novembre/Dicembre 2024 e Gennaio 2025, nonché ritenute IRPEF, contributi INPS e ritenute IRPEF degli incentivi all’esodo per i periodi Settembre/Ottobre 2024, Novembre/Dicembre 2024 e Gennaio 2025.

Rinviata la sfida col Crotone

A questo punto l’esclusione della formazione pugliese è ormai a un passo. Dopo la notifica di chiusura delle indagini, la Lega Pro infatti ha comunicato che la sfida casalinga del Taranto contro il Crotone, in programma sabato 1° marzo alla 17:30 è stata invece rinviata data da destinarsi. Un segnale inequivocabile di quanto la decisione sul futuro dei pugliesi sia vicino ed è sempre più appeso a un filo.