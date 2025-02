Zanardi, nuovo inizio: l’annuncio più bello

Dopo anni di lotta e resilienza, Alex Zanardi continua a ispirare con il suo straordinario impegno nel sociale. Attraverso progetti benefici e iniziative sportive

Alex Zanardi non è stato solo un campione nello sport, ma anche nella vita. Dopo il terribile incidente del 2001 che gli costò entrambe le gambe, l’ex pilota di Formula 1 e campione di handbike ha trasformato la sua tragedia in un’occasione per ispirare e aiutare gli altri. Il suo impegno nel sociale è stato straordinario, con iniziative benefiche che hanno fatto la differenza per molte persone con disabilità.

Oltre allo sport, Zanardi ha collaborato con diverse associazioni benefiche, tra cui Bimbingamba, fondata per fornire protesi a bambini amputati che non avrebbero avuto accesso a cure adeguate. Con il suo carisma e la sua determinazione, ha raccolto fondi per finanziare operazioni e dispositivi su misura, restituendo mobilità e speranza a tanti giovani. La sua forza d’animo e il suo spirito solidale hanno lasciato un’impronta indelebile, dimostrando che la vera vittoria non è solo tagliare il traguardo, ma aiutare gli altri a raggiungerlo. Proprio con questo spirito Zanardi ha fondato Obiettivo3, un progetto volto a sostenere tutti quegli atleti che vogliono avere un ruolo da protagonisti negli sport paralimpici.

Zanardi verso la Dolomiti Hero: sodalizio con Cetilar

Uno dei suoi progetti più noti è stato Obiettivo3, un’iniziativa nata per aiutare atleti paralimpici emergenti a entrare nel mondo dello sport. Zanardi ha messo a disposizione non solo il suo nome, ma anche risorse, attrezzature e supporto per chi, come lui, voleva rimettersi in gioco nonostante le difficoltà fisiche. Grazie a questa iniziativa, numerosi atleti hanno potuto realizzare il sogno di gareggiare ad alti livelli, con alcuni di loro che hanno persino partecipato alle Paralimpiadi. E’ il caso di Fabio Radrizzani, paraciclista ligure che all’età di 30 anni ha dovuto fare i conti con una brutta infezione che gli ha portato via una gamba.

L’obiettivo è solo uno per Radrizzani: correre la Dolomiti Hero a bordo della sua mountain bike e portarla a termine. Per il settimo anno consecutivo la Cetilar ha deciso di supportare Obiettivo3 in questa fantastica avventura che oltre al tour de force sulle Dolomiti prevede la Maratona Dles Dolomites-Enel e poi, per chiudere in bellezza, con la Staffetta Tricolore. Il grande Alex Zanardi, con il suo esempio, ci ha insegnato che non bisogna arrendersi mai e gli atleti paralimpici di Obiettivo3 sono lì a dimostrarcelo – ha dichiarato Roberto Lacorte, AD di PharmaNatura S.p.A., al quotidiano Pisa Today.