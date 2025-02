(VIDEO) Criscitiello a Gravina: “Devi commissariare la Lega Pro, Marani non può andare avanti”

Il direttore di Sportitalia, Michele Criscitiello, ha parlato dal proprio canale YouTube di un problema del quale in pochi stanno parlando, ma che è più che mai urgente (CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO COMPLETO).

Ecco alcune delle sue parole: “Dobbiamo parlare di qualcosa che va detta e che la gente vuole sapere. C’è stato il Consiglio Federale che continua a darci risposte parziali. Gravina ha un ruolo decisivo nella storia del calcio italiano. Ha avuto il consenso di tutte le componenti calcistiche, quindi lui è obbligato ora a fare la riforma. Come? Andando contro all’AIA, agli allenatori, i calciatori, la Lega di A e di B. Il Consiglio di ieri ha dato più potere alla Serie A, giustamente, perché non può essere paragonata alla bistrattata Serie B o all’indecente Serie C o alla Lega Nazionale Dilettanti. Qualcosa il consiglio lo inizia a fare. Il vero problema non è la Serie A, con i suoi problemi sta comunque bene così. Il problema è il piano sotto: la Serie B sta morendo, i presidenti non ce la fanno, sta morendo anche a livello mediatico. Gravina dice: “Non posso accettare che 7-8 società stiano falsando il campionato di Serie C”. Bravo Gabriele, è così. Marani non può andare avanti: è una bravissima persona e giornalista, ma non ha la competenza di vivere il periodo più difficile della Lega Pro, perché non ha fatto questo di mestiere. Gravina deve intervenire e commissariare la Lega Pro”.

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO COMPLETO