Gol dell’Inter da annullare? Siluro da Lotito: “Quello che succede da anni è sotto gli occhi di tutti”

Sono passati ormai due giorni dal termine di Inter-Lazio, match valido per i quarti di finale di Coppa Italia che hanno consegnato l’accesso alla semifinale alla squadra di Simone Inzaghi. 2-0 il risultato finale, grazie alle reti di Marko Arnautovic nel primo tempo ed al calcio di rigore siglato da Hakan Calhanoglu nella ripresa. Nei giorni successivi alla sfida però, si è parlato anche delle solite polemiche arbitrali e nel mirino è finita la rete dell’austriaco, con De Vrij in sospetta posizione di fuorigioco a coprire la visuale del portiere biancoceleste Mandas.

Il Presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Il Messaggero riguardo a questo argomento ed in particolare sul gol discusso di Arnautovic: “Non commento, ma quello che succede da anni è sotto gli occhi di tutti, anche se qualcuno fa finta di non vederlo. Zampolli (uomo del business italiano di Trump, ndr) al mio fianco? È un mio amico. Io ne ho tanti, anche se mi attribuiscono solo nemici per andarmi contro”.

A Roma intanto è sempre più diffuso il motto: “Nessuno difende più la Lazio”. Al riguardo Lotito spiega: “Quando abbiamo alzato la voce, è andata peggio. Trovano sempre una giustificazione a tutto”.