Inter, ecco la notizia più attesa: un pilastro di Inzaghi ci sarà con il Napoli

Era la notizia probabilmente più attesa da parte di Simone Inzaghi e dal mondo interista in generale: sabato la sfida al Napoli di Antonio Conte, fra le fila nerazzurre ecco rientrare l’allarme Marcus Thuram: oggi ha lavorato regolarmente in gruppo e dunque entrerà verosimilmente nella formazione titolare del big match del Maradona. Se dunque ci sarà emergenza per quanto riguarda le seconde linee, per Inzaghi si delinea lo scenario che gli permetterebbe di schierare il miglior undici a disposizione nel big match, ad esclusione dell’infortunato Sommer. Spazio dunque alla coppia Thuram-Lautaro in attacco, con Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan in mediana, Dumfries e Dimarco sugli esterni, Pavard, Acerbi e Bastoni in difesa a protezione della porta di Josep Martinez.

L’infortunio di Darmian ed il comunicato dell’Inter

Quello di Thuram non era l’unico infortunio a tenere in apprensione l’Inter. In vista della sfida agli azzurri infatti sono ai box anche i vari Carlos Augusto, Di Gennaro, Sommer e Zalewski, ai quali si è aggiunto nella sfida contro la Lazio anche lo stop rimediato dall’esterno italiano Matteo Darmian.

E proprio in questi minuti l’Inter ha reso note le condizioni del difensore in seguito agli esami di rito. Ecco il comunicato del club al riguardo: “Matteo Darmian si è sottoposto questa mattina ad accertamenti clinici e strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato una distrazione muscolare al semimembranoso della coscia destro. La sua situazione sarà rivalutata la prossima settimana”.