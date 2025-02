La Croazia parla italiano: l’ex Lecce Coppitelli inguaia Cannavaro, successo storico per l’Osijek

La classifica attualmente dice che il Rijeka è primo a 45 punti, ma l’Hajduk è immediatamente dietro a 44 e la Dinamo Zagabria segue a 38. Ottimo l’attuale quinto posto del meno blasonato Osijek, a quota 30. Ieri poi per l’Osijek è arrivato un successo che è storico: g razie ad una rete di Babec al 22′ la squadra di Coppitelli ha battuto quella del connazionale Cannavaro ai quarti di finale della Coppa croata, centrando per la t erza volta di fila il successo contro la Dinamo Zagabria. Semifinali centrate dunque, con un traguardo che entra nella storia, dato che mai nella storia l’Osijek aveva vinto contro i rivali in Coppa, soprattutto non per la terza volta di fila considerando il campionato.

Le parole di Coppitelli a Sportitalia: “Osijek, che progetto”

Nel corso di una intervista rilasciata in esclusiva a Sportitalia, Coppitelli aveva parlato in lungo ed in largo del progetto che ha sposato in Croazia: “So che si sente dire spesso, ma per me è stata una scelta abbastanza facile” – le sue parole – “. Molti mi chiedono come mai abbia fatto una scelta magari non così ordinaria, visto che sono all’estero, però io qui ho trovato una società in grande crescita, fare con la presenza del direttore José Boto che è di spessore internazionale. Quando poi mi hanno spiegato la loro realtà ed il loro progetto per me è stata una decisione molto veloce devo essere sincero”.

Gli obiettivi sono quelli che poi sono stati espressi anche in pubblico, ovvero di creare un percorso ambizioso, di crescere sotto tutti i punti di vista e sviluppare i ragazzi giovani. Cercare sia di fare sia dei buoni risultati che di far crescere i talenti. Che poi è quello che ho sempre provato a fare, quindi più o meno il lavoro sarà lo stesso per me. Dal punto di vista delle idee, cerco un calcio che metta in condizione i nostri giocatori più importanti di esprimersi e di sviluppare la loro qualità”.