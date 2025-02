Riecco Sinner, è già tornato: la notizia che nessuno aspettava

A nemmeno due settimane dal patteggiamento con la WADA, Jannik Sinner già si è fatto rivedere in giro. Lo stupore da parte di tutti è stato tanto e, come di consueto, ha sollevato qualche polemica.

Tre mesi di stop non saranno facili da digerire per Jannik Sinner, uno degli sportivi più costanti e più dediti al lavoro che il tennis italiano abbia mai conosciuto. Il ragazzo di San Candido dovrà allenarsi tanto in questi mesi, se vorrà tornare in campo con la forma migliore per consolidare il suo primato in classifica. L’eliminazione di Alcaraz agli Open del Qatar da parte di Lehecka ha sicuramente aiutato l’altoatesino, così come il tonfo di Zverev contro Comesaña agli Open di Rio De Janeiro.

Sinner era stato a Sesto nei giorni precedenti, a cercare di rinfrancare lo spirito prima di ributtarsi a pieno regime sugli allenamenti isieme a Vagnozzi e Cahill. Tuttavia il tennista non ha mancato di farsi vedere in grande stile, davanti agli obiettivi di fotografi e telecamere, suscitando – oltre a un po’ dinvidia – qualche polemica che ormai non stupisce più di tanto.

Sinner esce allo scoperto: protagonista a Milano