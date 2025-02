Spavento Berretttini, trema dalla paura: cosa è successo

Dopo un periodo difficile, Matteo Berrettini sta cercando di ritrovare la sua forma migliore nel 2025, con risultati incoraggianti nei primi tornei dell’anno.

A Doha il tennista romano ha ottenuto una vittoria prestigiosa contro Novak Djokovic, battendolo per la prima volta in carriera con un netto 7-6(4), 6-2. Questo successo ha dato una spinta alla sua stagione, anche se il camnino nel torneo si è interrotto ai quarti di finale contro Jack Draper. Poi, Berrettini ha partecipato al Dubai Tennis Championships, dove ha superato il francese Gael Monfils con un solido 7-5, 6-4, conquistando l’accesso agli ottavi di finale.

Guardando ai prossimi impegni, l’azzurro sarà protagonista all’Abierto Mexicano di Acapulco, un ATP 500 che precede due appuntamenti fondamentali della stagione: i Masters 1000 di Indian Wells e Miami. Questi tornei su cemento, non proprio il terreno prediletto da Berrettini, saranno cruciali per guadagnare punti importanti e cercare di scalare la classifica che vede il tennista occupare la 30ª posizione. La stagione 2025 potrebbe rappresentare un punto di svolta per Berrettini, che punta a ritrovare la costanza e la competitività che in passato lo hanno portato ai vertci del tennis mondiale. Le ultime prestazioni mostrano segnali positivi e, con fiducia e continuità, l’azzurro potrebbe tornare a lottare per traguardi ambiziosi. Intanto però, il tennista romano ha spaventato tutti proprio in quel di Dubai…

Berrettini pilota, De Minaur impietrito

A Dubai non si pensa solo al tennis e ne sanno qualcosa Matteo Berrettini e Alex De Minaur, il quale dopo l’eliminazione ai sedicesimi di finale di Dubai contro Cilic ha deciso di “affidarsi” alla guida sportiva del tennista italiano. I due, in una simpatica competizione, si sono sfidati a bordo di una BMW alternandosi alla guida del bolide tedesco sul circuito di Dubai. Il primo a guidare è stato proprio Matteo Berrettini, che ha trattenuto difficilmente le risate nel vedere la faccia di De Minaur visibilmente spaventato.

Prima di salire a bordo il tennista australiano non ha saputo dire altro se non “Auguratemi buona fortuna”, regalando poi espressioni di paura ad ogni sgasata di Berrettini. Tuttavia è stato proprio De Minaur a raggiungere la velocità più elevata toccando i 225 km/h, salvo poi farsi surclassare al secondo tentativo di Berrettini, dove ha toccato i 240 orari. I due tennisti sono scesi dalla vettura decisamente frastornati dall’alta velocità toccata e il tennista italiano a quanto pare ha faticato a digerire il riso mangiato poco prima. Un siparietto veramente divertente quello tra due colleghi che sul campo si promettono battaglia.