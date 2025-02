Delusione Ferrari, Hamilton vive un incubo

A poco più di due settimane dall’apertura della stagione con il GP d’Australia, la Ferrari è andata incontro alla prima delusione. Non saranno contenti i tifosi, che avevano riposto tante aspettative in Sir Hamilton…

L’arrivo di Lewis Hamilton in Ferrari è destinato a segnare un’epoca. Il sette volte campione del mondo, dopo oltre un decennio di carriera con Mercedes – con cui ha vinto 6 mondiali – ha scelto la Rossa per tentare un’ultima impresa: riportare il Cavallino Rampante sul tetto del mondo. Il suo arrivo a Maranello non è stato solo un colpo di mercato, ma un chiaro segnale di ambizione da parte del pilota e della scuderia stessa. I tifosi sognano un 2025 da protagonisti, con il britannico e Charles Leclerc pronti a dare battaglia alle rivali più accanite come McLaren e Red Bull, senza metter da parte proprio la Mercedes. La stagione passata ha visto un sorprendente trionfo della McLaren, capace di imporsi nel mondiale costruttori con 666 punti, davanti a una Ferrari combattiva ma ancora con alcune cose da rivedere (652 punti).

Red Bull, orfana di una seconda guida competitiva accanto a Max Verstappen, ha chiuso terza a 589 punti, mentre Mercedes ha vissuto un’annata difficile, fermandosi a quota 468. Verstappen ha dominato con 437 punti, seguito da Lando Norris e Leclerc, segno che il talento monegasco ha già il passo per lottare al vertice. Ora, però, la Ferrari e i suoi tifosi vogliono qualcosa di più. Hamilton porta sicuramente esperienza, leadership e una mentalità vincente che potrebbe fare la differenza, ma la convivenza con Leclerc sarà un tema caldo e se i due sapranno collaborare, a Maranello potrebbe essere spezzato un digiuno che dura dal 2007.

Test del Bahrain, strapotere McLaren: tonfo Hamilton

La stagione si è aperta ufficialmente l’altro ieri con i test pre campionato del Bahrain, momento in cui tanti avevano riposto grande fiducia nella Ferrari. La sessione però non si è chiusa nel migliore dei modi per la Rossa di Maranello, che ha segnato il quarto tempo con Charles Leclerc. A fare notizia però è stato il tredicesimo tempo segnato da Lewis Hamilton a bordo dell’altra monoposto Ferrari, con l’ovvia attenuante del “primo giorno di scuola” che lascia un po’ il tempo che trova.

A margine dei test del primo giorno è intervenuto Helmut Marko, consigliere Red Bull, evidentemente deluso dai risultati della Ferrari ma ben impressionato da quelli della McLaren: “La McLaren è stata molto costante e molto veloce, così come la Mercedes, La Ferrari è stata un po’ deludente, ci aspettavamo di più da loro. Tuttavia mancano ancora due giorni di test e vedremo cosa accadrà”.