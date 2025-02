Serie A: sfida scudetto al Maradona! Il Milan ospita la Lazio, la Juve cerca la quinta vittoria di fila

Sarà una 27esima giornata di Serie A ricca di big match e verosimilmente di emozioni. Sono tante le gare che meritano attenzioni, ne abbiamo selezionate alcune: vediamo nel dettaglio.

Sabato sera, alle ore 18, lo stadio Diego Armando Maradona ospiterà la sfida scudetto tra Napoli ed Inter. I ragazzi di Conte sono stati scavalcati proprio dai nerazzurri, dopo una serie di passi falsi: tre pareggi di fila e la sconfitta contro il Como, hanno consentito alla squadra di Inzaghi di superare gli azzurri e piazzarsi in testa alla classifica con 57 punti, uno in più dei partenopei. L’ultima volta che le due squadre si sono affrontate in questo stadio, è stata l’Inter ad avere la meglio con un netto 3-0.

Gli azzurri potrebbero, questa volta, imporsi? Su Planetwin365, la vittoria del Napoli vale 3,20 volte la posta; stessa quota che troviamo su Unibet, mentre su Betclic si parla di 3,10. Al netto di ciò, non è da escludere che la gara possa essere poco ricca di gol: l’Under 2,5 è dato da Planetwin365 a 1,68 come su Betclic, mentre su WilliamHill la quota è di 1,66.

Potrebbe approfittare di questo big match, l’Atalanta di Gasperini che ospiterà il Venezia al Gewiss Stadium. La Dea è terza in classifica con 54 punti e non ha ancora abbandonato i sogni tricolori: segnaliamo la quota del “Parziale-finale 1/1”, su Planetwin365 a 1,58; su Betclic 1,56 e su Unibet 1,66. Da provare anche l’Over 2,5 Casa, immaginando un’Atalanta capace di realizzare almeno tre reti: su Planetwin365 la quota è di 1,98; su Betclic 1,89 e su Unibet 1,90.

Domenica sera si giocherà Milan-Lazio. Il Diavolo è in piena crisi ed ha subito la seconda sconfitta di fila perdendo il recupero con il Bologna. Ora è ottavo con 41 punti, sei in meno dei biancocelesti. Si potrebbe puntare sul pareggio: il segno “X” è bancato 3,55 su Planetwin365 e Unibet, con Betclic che propone la quota è di 3,60. La possibilità che entrambe le squadre vadano a segno, che si riassume nel “Goal”, pagherebbe 1,65 volte la posta su Planetwin365 e Unibet, mentre su WilliamHill la quota è di 1,66.

La Juventus di Thiago Motta è alla ricerca del quinto successo di fila. Metabolizzata un’altra delusione, con l’eliminazione dalla Coppa Italia, i bianconeri sono pronti ad ospitare il Verona. La Vecchia Signora è quarta in classifica con 49 punti, con un vantaggio di sole due lunghezze sulla Lazio. Segnaliamo il “Parziale-finale X/1”, su Planetwin365 a 3,96; su Betclic e Unibet 3,90. Tra i risultati esatti, da provare l’1-0 in favore della Juventus: la quota è di 6,74 su Planetwin365; su Unibet 5,80 e su Betclic 6,25.