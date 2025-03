MotoGp, Marc Marquez vince la prima Sprint Race stagionale

E’ iniziato il MotoGP 2025, la vittoria che ha aperto la stagione é andata a Marc Marquez, dominatore della sprint race in Thailandia. Al via dalla pole position, fin dal primo dei 13 giri lo spagnolo ha imposto un ritmo insostenibile agli inseguitori, costretti ad accodarsi senza avere mai la possibilità di insidiarlo. Fotocopia perfetta della griglia di partenza, sul podio dietro Marc sono saliti il fratello Alex Marquez (Ducati del team Gresini) e Francesco Bagnaia.

Marc Marquez, pilota Ducati – Sportitalia.it

Moto Gp, che inizio per Marquez

All’esordio sulla Rossa del team ufficiale l’otto volte campione del mondo ha interpretato il “sabato perfetto”, conquistando sia la pole, sia i primi 12 punti. Né le attese altissimi che lo circondano, né i 37 gradi della Thailandia l’anno frenato. Il suo nome in testa alla classifica del mondiale piloti mancava da 93 weekend.

Il commento di Marquez

Marc Marquez, a Sky Sport, ha raccontato così il primo successo stagionale nella Sprint Race, che lo ha riportato in testa alla classfica del mondiale MotoGP dopo 93 weekend di assenza: “Cambiare la gomma anteriore? Non credo, non mi piace il feeling negli ultimi giri. Per la hard al posteriore vedremo. Nella sprint di oggi “si é visto che Pecco é comunque fortissimo, ed anche Alex (Marquez, ndr). Sarà un mondiale molto lungo. In Malesia ho capito che anche il modello 2025 aveva velocità“.