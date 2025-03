Squalifica Sinner, l’annuncio è choc: ritirato!

Jannik Sinner dovrà stare fermo ai box fino a maggio. Un colpo durissimo per l’azzurro, che si vede costretto a rinunciare a una fetta cruciale della stagione, con tornei pesantissimi in termini di punti e visibilità.

Indian Wells, Miami, Montecarlo e Madrid: quattro Masters 1000 in cui Sinner avrebbe potuto consolidare la sua posizione ai vertici del ranking e continuare la sua rincorsa ai restanti Slam della stagione. Ma la vera partita non si gioca solo in campo, perché la squalifica di tre mesi dopo il patteggiamento con la WADA, ha sollevato un’ondata di polemiche che non accenna a placarsi. C’è chi parla di “giustizia di favore” per un numero uno del mondo, chi sottolinea che in passato tennisti meno blasonati hanno pagato molto più caro per casi simili.

Alexander Zverev non ha usato mezzi termini definendo la squalifica praticamente come una barzelletta. Un’eco simile è arrivata anche dalla Spagna, dove alcuni ex giocatori hanno definito l’accordo un danno enorme per lo sport. Sinner, dal canto suo, ha evitato dichiarazioni troppo accese e la cosa non stupisce. Il focus è già sul rientro, che avverrà in tempo per gli Internazionali d’Italia e il Roland Garros, tornei che potrebbero segnare la sua vera rivincita. Resta però una macchia difficile da cancellare ed è notizia ormai ufficiale che l’altoatesino è stato estromesso da una manifestazione importante.

Sinner fuori dai Laureus Awards: “Nomina ineleggibile”

Non una bella notizia per Jannik Sinner, che ha dovuto fare i conti con la recente squalifica e rinunciare a quelli che possiamo paragonare agli Oscar. I Laureus Awards premiano i migliori sportivi dell’anno, ma non sono solo i risultati sportivi a convincere la Laureus World Sports Academy, bensì anche il fair play. I commissari hanno ritenuto ineleggibile la nomina di Sinner e i motivi sono ovvi, per quanto la giuria di illustri sportivi abbia tenuto conto di tutte le attenuanti del caso Clostebol.

Almeno per quest’anno Sinner non andrà a fare compagnia a campioni del calibro di Lionel Messi, Serena Williams, Roger Federer e tanti altri, come si evince dalla email inviata dal Presidente Sean Fitzpatrick ai commissari: “Abbiamo seguito questo caso, le decisioni degli organismi globali competenti e – pur prendendo atto delle circostanze attenuanti in gioco – riteniamo che il divieto di tre mesi renda la nomina ineleggibile. Jannik e il suo team sono stati informati”. Un’esclusione che sicuramente fa male, ma che probabilmente Sinner aveva già messo in conto.