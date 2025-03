ESCLUSIVA SI L’agente di Da Cunha: “E’ un diamante grezzo. Ludi lo aveva capito, Fabregas un maestro”

Il Como stavolta va solo vicino a fare l’ennesimo sgambetto ad una squadra più blasonata: la squadra di Fabregas dopo essere passata in vantaggio, si è fatta rimontare dalla Roma all’Olimpico che ha poi vinto 2-1. Negli occhi degli appassionati rimane comunque l’impressione che il lavoro fatto dal club lombardo e dal tecnico iberico nel costruire e portare in alto la squadra sia in crescendo e chissà a quali traguardi potrebbe portare il futuro, considerando che alle spalle c’è una società dallo smisurato potere economico.

Intanto Fabregas sta valorizzando una serie di giocatori che fino a poco tempo fa magari non dicevano molto alle grandi platee, fra i quali c’è Lucas Da Cunha: ieri il classe 2001 ha realizzato il suo secondo gol stagionale a Roma, ma in generale sta stupendo per la crescita mostrata anche in massima serie. Frederic Guerra, agente del centrocampista francese, è intervenuto in esclusiva a Sportitalia per parlare di lui.

A che punto è Da Cunha nella sua crescita?

“Fin da giovane, Lucas Da Cunha ha mostrato un talento straordinario. Sotto l’influenza di un maestro del gioco come Cesc Fàbregas, ha affinato il suo calcio fino a diventare un vero diamante grezzo. E senza dubbio, continuerà a perfezionarsi per raggiungere una brillantezza che, ancora oggi, resta nascosta”.

Fabregas si è detto sorpreso dalla sua mentalità. Ha sorpreso anche lei?

“Personalmente, non sono sorpreso dalla mentalità di Lucas. Lavoriamo insieme da quando aveva 15 anni. È sempre stato molto coinvolto e con una mentalità più matura della sua età”.

Come mai ha scelto proprio il Como, nel 2023?

“Va sottolineato in generale l’eccellente operato del direttore sportivo Carlaberto Ludi . È stato il precursore del suo arrivo al Como e ha saputo identificare molto presto l’opportunità che rappresentava questo trasferimento. La sua capacità di riconoscere il grande affare che stava per concludere, acquistando un giovane giocatore ad un costo molto basso, ma con un potenziale certo per crescere nel calcio italiano, merita di essere evidenziata”.

Il progetto del Como dove porterà questa squadra?

“Per quanto riguarda il progetto del Como, hanno grandi ambizioni. E hanno il vantaggio, per soddisfare queste ambizioni, di avere grandi budget. Penso che sia un club su cui bisognerà contare nei prossimi anni a livello europeo”.