Grave infortunio, lesione al ginocchio: tegola pesantissima

Il problema fisico è molto serio, tanto che non si conosce la data del rientro. La nota ufficiale è allarmante: “Starà fuori a tempo indeterminato”

È nel momento forse migliore della sua carriera, ma si è dovuto rifermare per un problema serio al ginocchio. Per la sua squadra, uscita sconfitta in tre delle ultime quattro partite, è stata e sarà un’assenza pesantissima.

Gli Orlando Magic riperdono il loro playmaker nonché uno dei giocatori migliori a disposizione di coach Mosley: Jalen Suggs. La franchigia ha annunciato che il quasi 24enne di St.Paul sarà indisponibile a tempo indeterminato per via di una lesione alla troclea del ginocchio sinistro.

Infortunio Suggs, il comunicato ufficiale

“Dopo essere stato sottoposto a ulteriori accertamenti, tra cui una risonanza magnetica, alla guardia degli Orlando Magic Jalen Suggs è stata diagnosticata una lesione alla troclea del ginocchio sinistro”, recita la nota ufficiale dei Magic.

“Durante gli allenamenti, Suggs ha avvertito dolori, che hanno portato a ulteriori accertamenti. Suggs sarà fuori a tempo indeterminato, mentre viene sviluppato un piano di trattamento”.

In sostanza Suggs è alle prese con un serio problema alla testa del femore, sopra al ginocchio. I tempi di recupero sono al momento piuttosto incerti, per questo gli Orlando Magic parlano di assenza a tempo indeterminato.

Stagione travagliata per Suggs e Orlando

Il cestista statunitense, a Orlando dal 2021, era al lavoro per guarire dall’infortunio alla schiena. Era tornato in campo lo scorso 25 gennaio contro Detroit, ma di fatto è indisponibile dallo scorso 3 gennaio, quando lasciò il campo su una sedia rotelle.

Il classe 2001 stava viaggiando sta viaggiando alla grande, con una media di 16.2 punti, 4 rimbalzi e 3.7 assist a match. Per lui (solo 39 partite in tutto) ma anche per Orlando, questa è una stagione a dir poco travagliata.

Basti pensare che coach Mosley non ha potuto avere il suo giocatore migliore in assoluto per più di 3 mesi, quel Paolo Banchero che la Federbasket presieduta dall’highlander Petrucci provò vanamente a convincere a optare per la maglia azzurra viste le sue origini italiane. Il tentativo, come noto, fallì miseramente.

Mosley ha pure perso definitivamente Mo Wagner, con l’ala tedesca che ha chiuso anzitempo la stagione per la rottura del crociato prima di Natale. Nonostante tutti i guai, però, Orlando ha fatto gruppo rimanendo in lotta per un posto ai play-in a Est.