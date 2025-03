Berrettini ci ricasca: “Ma come è successo?”

L’annata di Matteo Berrettini ha già portato risultati importanti nella bacheca del tennista romano, che ha di recente riguadagnato la top 30. Ma non c’è solo il tennis nella vita del tennista romano…

Saranno fondamentali per Berrettini i master statunitensi di Indian Wells e Miami per proseguire nella scalata del ranking ATP. Dopo i buoni risultati ottenuti a Doha e a Dubai – due quarti di finale – il tennista romano è riuscito a riguadagnare le prime trenta posizioni della classifica, con tutto l’ottimismo derivante da una condizione fisica finalmente al top. Berrettini ha dovuto fare i conti con parecchi infortuni negli ultimi anni e si può dire che il più complicato – quello alla caviglia – sia stato superato solo ora.

La rivincita su Griekspoor a Doha – l’olandese aveva avuto la meglio a Rotterdam – e l’ottimo quarto di finale a Dubai disputato contro Tsitsipas non hanno però distolto Berrettini dalle sue faccende di vita personale. Di recente infatti è tornata a galla una vecchia storia – per così dire – che coinvolse il tennista romano e un noto personaggio della musica recentemente in gara a Sanremo. Non poteva essere altrimenti per il bel Matteo, votato come tennista più bello durante il podcast Nothing Major, battendo in finale Tommy Paul.

Berrettini irresistibile, la Toscano perde la testa

Durante l’ultimo Festival di Sanremo, Sarah Toscano aveva avuto un simpatico e dolce scambio di battute social con Matteo Berrettini, durante il quale la cantante aveva ammesso di amare il tennista romano. In maniera del tutto inaspettata, l’artista si è vista rispondere “Solo perché non mi conosce…” dal bel Matteo, per poi replicare a sua volta “Si può sempre rimediare”. La cantante, classificatasi diciassettesima con “Amarcord”, è stata raggiunta da RDS Next, intervista in cui Sarah Toscano ha rilanciato la liason social con il tennista.

La Toscano ha risposto tra il serio e il faceto alle domande volutamente provocatorie: “Io e Matteo? Ma magari! Visto che gioco a tennis, avevo detto che lo amavo, è anche un bel ragazzo onestamente. Lui mi ha risposto e mi sono detta: ‘Come è successo? Sono nel metaverso?’. E da lì è nata questa voce: ‘Sono innamorati, si sentono…”. La Toscano ha poi glissato asserendo che al momento tra i due non c’è niente di più che uno scambio di battute, anche se poi la stessa cantante ha ammesso che una storia con il tennista più bello del circuito non sarebbe poi cosi male.